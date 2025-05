У вокаліста 3 Doors Down Бреда Арнольда діагностували четверту стадію раку нирки

Про це він повідомив у відеозверненні в instagram.

46-річний американський музикант Бред Арнольд опублікував відео, в якому розповів, що в нього діагностували рак нирки четвертої стадії. Тому, за його словами, майбутній тур гурту 3 Doors Down з гуртом Creed скасовується.

"Привіт усім, це Бред з 3 Doors Down. Сподіваюся, у вас сьогодні гарний день. Сьогодні для вас не дуже гарні новини. Отже, я хворів кілька тижнів тому, потім поїхав до лікарні, пройшов обстеження і мені поставили діагноз - світлоклітинна нирково-клітинна карцинома, яка метастазувала в легені. Це четверта стадія, і це не дуже добре. Але знаєте що? Ми служимо могутньому Богу, і він може подолати все. Тому я нічого не боюся. Я щиро цього зовсім не боюся", - звернувся Арнольд до фанатів.

Він також зазначив, що через хворобу тур його гурт 3 Doors Down з гуртом Creed доведеться скасувати.

"Це змусить нас скасувати наш тур цього літа. І нам дуже шкода за це. І я був би дуже радий, щоб ви молилися за мене за кожної нагоди. І я думаю, що мені час трохи послухати It's Not My Time, чи не так?", - додав музикант.

Пісня It’s Not My Time", яку згадує Арнольд, стала одним із найбільших хітів гурту 3 Doors Down, тричі платиновим синглом, який досяг першого місця в чартах сучасної та мейнстримної рок-музики у 2008 році, а також посів перше місце в чарті Hot 100.

"Дуже дякую вам, хлопці. Бог любить вас. Ми любимо вас. Побачимося", - завершив Арнольд.

У коментарях відомі артисти висловили підтримку вокалісту 3 Doors Down.

Світлоклітинна карцинома нирок вважається найпоширенішим типом раку нирок. Лікування, залежно від ступеня запущеності захворювання, може включати імунотерапію та часткове або повне видалення нирки.