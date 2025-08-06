У Японії представили імерсивну виставку українських митців "Дім за зорею" про втрату, пам’ять і надію

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

5 серпня у Румунському павільйоні EXPO 2025 в Осаці представники урядів України та Японії ознайомилися з імерсивною виставкою українського сучасного мистецтва "Дім за зорею" (Home Beyond the Dawn). Експозиція, що триватиме до 12 серпня, являє собою 30-хвилинну відеоінсталяцію, що поєднує роботи 30 українських митців.

Проєкт вперше був представлений у Мексиці, а тепер має змогу познайомити з собою азійську аудиторію в межах EXPO 2025 у Японії.

"Цей проєкт — про втрату, пам’ять і надію. Він створений у співпраці з українськими та міжнародними кураторами як акт культурної присутності, попри війну. Через мистецтво ми не лише зберігаємо голос нашої країни, ми будуємо простір діалогу. І для мене важливо, що саме на EXPO — у просторі, присвяченому майбутньому людства — ми говоримо про "дім", як про цінність, яку неможливо знищити. Дім — це не архітектура, це місце, де зберігаються мова, культура, гідність. Це те, що ми зобов’язані зберегти й передати далі", — зазначила Тетяна Бережна, т.в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій.

Куратори виставки — Наталія Маценко, Юрій Єфанов та Клеменс Пул — досліджують трансформацію поняття "дім" у реаліях війни. Проєкт втілено за підтримки ЄС.

Інсталяція починається з фотографій зі Львова, продовжується у Херсоні, де відвідувачі бачать цифрові реконструкції Музею сучасного мистецтва та будинку народної художниці Поліни Райко, а завершується у тимчасово окупованому Луганську — під звуки фортепіанної композиції east piano композитора Тімура Джафарова (John Object), написаної під час служби на фронті.

Назва проєкту — "Дім за зорею" — відсилає до вірша Богдана-Ігоря Антонича, українського поета міжвоєнного періоду, чия творчість довгий час замовчувалася радянською цензурою. Окрім інсталяції, програма передбачає панельні дискусії та інтерактивні майстер-класи, які розкривають роль культури у часи трансформацій.