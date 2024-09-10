Україна підтвердила участь у Євробаченні-2025

Про це пише "Суспільне".

Україна доєднається до 69-го пісенного конкурсу "Євробачення". Шоу прийматиме Швейцарія, представник якої Nemo переміг в Мальме в травні цього року з піснею The Code.

За словами голови правління "Суспільного" Миколи Чернотицького, Євробачення вже давно перестало бути для України просто традиційним музичним конкурсом.

"Це важливий майданчик комунікації зі світом. Важливо, щоб Україна не сходила з перших шпальт світових медіа, щоб світ памʼятав про війну, яку проти нас веде Росія. Євробачення - це ключовий елемент культурної дипломатії, і "Суспільне" зробить все можливе, аби наша країна була представлена якомога краще", — зазначив Чернотицький.

Голова української делегації на Євробачення Оксана Скибінська зауважила, що під час війни вкрай важливо, щоб Україну продовжували бачити й чути, "а наші актуальні меседжі лунали ще гучніше й проникливіше".

"Євробачення залишається тим майданчиком, де культура говорить не лише через музику, а й через потужні художні образи, що здатні достукатися до тих, хто може не стежити за новинами. Тож ми розпочинаємо новий сезон підготовки України до Євробачення, цьогоріч у Базелі, і готуємо нові сюрпризи", - додала Скибінська.

Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться 17 травня в місті Базель, а півфінали проведуть 13 і 15 травня. Повний список країн, які братимуть участь у Євробаченні-2025, буде оприлюднений пізніше цього року.

На початку вересня став відомий перший учасник Євробачення-2025. Співак Тео Еван (Theo Evan) на пісенному конкурсі в Базелі представлятиме Кіпр.