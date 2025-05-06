Українська мова – це стратегічна цінність та понятійний бар’єр з ворогом, - Юрій Андрухович

Про це заявив український письменник та перекладач Юрій Андрухович в інтерв'ю проєкту "Люди змін з Лесею Вакулюк" на Еспресо.

"Мова відіграє, безумовно, дедалі важливішу роль. Я думаю, що ми взагалі повинні переглянути таке ставлення до неї, як до певної гуманітарної винятково цінності", - вважає він.

Також ведуча в цьому контексті запитала про російськомовних українських військових.

"Я би просто сказав, що їхня власна захищеність цих військових на порядок нижча. Тому що їхні розмови розуміє ворог. Це не є виключно тільки прерогатива філологів добиватися поширення і популяризації української мови, бо їм так хочеться, бо в них у дипломі написано "Українська мова і література". Я хочу сказати, що це стратегічна цінність наша. Це понятійний бар'єр і із ворогом. Це ідентичнісний бар'єр. В умовах бою, в умовах польового протистояння. Я вважаю, це неправильно, коли ворог розуміє 100% усіх розмов наших бійців. Ну, добре, для цього там вигадують якісь шифрування і таке інше. Насправді це питання виживання наших військових відрізнятися мовою", - наголосив Андрухович.

Він додав, що з 2014 року політикам, що прийшли після до влади після Майдану важливо було просувати цю тезу - "Дві мови - одна країна".

"Таким чином рятувалася начебто ця інтегральність територіальна. Це змінилося все-таки з моменту великого вторгнення, тобто дедалі більше розуміння того, що ми таким чином весь час перебуваємо не просто так у сфері, де говорять російською. Ми перебуваємо у сфері загрози нашим життям, тому що навколо нас говорять російською. Усі оці от підліткові ексцеси з перенесеннями вибухівки, з просто вчиненням якихось побиттів публічних і таких самих підлітків, як вони, а тепер, мені здається, тренд започаткувався на побиття військових на вулицях і так далі. Це ж усе береться із вільного володіння російською мовою", - вважає письменник.

На його думку, варто застосувати стратегічні зміни до цього.

"Якби в них були проблеми з нею, вони б не сиділи в цих Telegram-каналах, так? Вони б шукали для себе щось інше іншими мовами і ми маємо з цим насправді таку серйозну проблему, яку дійсно стратегічно треба змінювати", - підсумував Андрухович.