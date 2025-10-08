Український фільм "Ти — космос" отримав головну нагороду на чеському кінофестивалі Future Gate Sci-Fi Film Festival

Про це повідомляє Державне агентство з питань кіно.

У центрі сюжету — український космічний далекобійник Андрій, який після катастрофи на Землі стає останньою людиною у Всесвіті. Неочікувано він встановлює зв’язок із француженкою Катрін, яка потребує допомоги, повідомляє Держагентство з питань кіно.

Фільм створено за підтримки Держкіно компанією ForeFilms у співпраці з Бельгією. В український прокат він виходить 20 листопада 2025 року.

Раніше фільм "Ти — космос" вже отримав численні міжнародні нагороди: у 2024 році — "Золотий восьминіг" та "Срібний Мельєс" на Страсбурзькому кінофестивалі (Франція), приз за найкращу режисуру на FilmFestival Cottbus (Німеччина), приз за найкращу акторську гру на Міжнародному кінофестивалі в Салоніках (Греція), а також Гран-прі на Одеському міжнародному кінофестивалі (Україна) і нагороду за найкращий художній фільм на Science+Fiction Festival (Італія) у 2025 році.