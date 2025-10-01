Унаслідок удару РФ по Дніпру пошкоджено склад видавництва "Смакі", дрон влучив у будівлю

Про це видавництво повідомило в instagram.

"Щойно повідомили про те, що наш склад книг пошкоджено внаслідок ракетного обстрілу. І це прямо в наш день народження. Ми втратили частину тиражів, але обовʼязково відновимо втрати. Дякуємо всім, хто поруч у цей непростий час", — зазначили у видавництві.

Як уточнила виконавча директорка видавництва "Смакі" Наталія Смаковська у коментарі "Читомо", склад був розташований на першому поверсі пʼятиповерхового будинку. Російський дрон поцілив у 5-й поверх цієї будівлі. Весь будинок був охоплений пожежею.

Під час атаки у приміщенні складу був працівник видавництва — він не постраждав, адже сховався між стін.

"На щастя, працівник не постраждав — він почув зміну звуку шахеда та сховався між стін. Інакше він був би поранений уламками", — поділилась Смаковська.

У видавництві поки не можуть сказати, які саме видання та в якому обсязі були пошкоджені.

Допомогти "Смакі" можна, купивши книжки — як паперові, так і електронні — на сайті видавництва та у книгарнях.