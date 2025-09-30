Росія вдарила по Дніпру дронами: відомо про 12 поранених

Читайте також:

Як зберегти науку в Україні: Національна академія наук перед вибором

Я більше очікую не стільки на Gripen, скільки на інший шведський літак, - Згурець

"Деякі люди просто вирішили заробити на технологіях і війні": офіцер ЗСУ Касьянов пояснив, чому в Україні відсутня масовість виробництва ракет та далекобійних дронів