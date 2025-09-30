Росія вдарила по Дніпру дронами: відомо про 12 поранених
У вівторок, 30 вересня, російські загарбники атакували Дніпро ударними дронами
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Повітряну тривогу у Дніпровському районі оголосили о 14:40. Повідомлення про наслідки атаки БПЛА Лисак написав близько 16:30.
"Росіяни атакували Дніпро БПЛА. Попередньо, є поранені. Сталося декілька займань. Всі деталі з’ясовуємо. Тривога триває – подбайте про безпеку", - написав Лисак.
Станом на 17:10 відомо про 12 постраждалих.
"У них осколкові поранення, рвані рани, забої. Більшість – госпіталізовані. Одна людина у важкому стані", - йдеться у повідомленні.
Новина доповнюватиметься...
