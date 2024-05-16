В Україні видадуть перший роман зірки фільму "Леон" Жана Рено

Про це повідомляється в телеграм-каналі видавництва.

16 травня у французькому видавництві XO Éditions вийшов перший роман відомого актора Жана Рено "Емма". Права на видання письменницького дебюту Рено в України придбало "Видавництві Старого Лева".

Згідно з описом видавництва, сюжет розгортатиметься навколо 28-річної Емми, яка переживає втрату матері. Вона працює масажисткою в центрі таласотерапії в Бретані і вирушає до султанату Оман, щоб навчати персонал оздоровчого центру. Цим розкішним закладом керує надзвичайно привабливий син впливового міністра.

"Проте жінка, чиї руки творять дива, опиняється в центрі державної змови. Переслідувана агентами з палацу в Маскаті, вона стає мішенню. Стикаючись із пастками, розкривається нова Емма: грізна, безстрашна. І, можливо, саме вона принесе успіх французьким спецслужбам", - йдеться в описі роману.



