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В Україні видадуть повну збірку напрацювань Василя Стуса у 15 томах

Дар'я Тарасова
30 жовтня, 2024 середа
11:45
Культура захід присвячений Стусу

Наступного року видадуть перший том Василя Стуса, який охопить 1950-1960-ті роки і міститиме не лише твори поета, а й коментарі

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

В Україні видадуть повну збірку напрацювань поета-шістдесятника, публіциста і політвʼязня СРСР Василя Стуса у 15 томах. Під час презентації проєкту розповіли, що подібна збірка вже видавалася у 1990-х роках, але зараз знайти те видання дуже важко.

Наразі вже розпочалася робота над укладенням першого тому. Його обіцяють видати вже на початку наступного року. Команда професіоналів займається оцифровуванням матеріалів. Цей процес показав, що спадщина Василя Стуса розширилася і потребує коментарів. Тому майбутнє видання буде науковим. Автори проєкту сподіваються, що він стане одним з найцікавіших наукових проєктів у сфері філології в Україні.

захід присвячений Стусу

"Щоб побачити явище, треба його зібрати. Щоб побачити Україну, вона має складатись з багатьох клаптиків, з тих, які нам подобаються, з протилежних думок, з усіх інших. Так і Стуса треба було зібрати. І я десь на початку 1990-х років просто заборонив видавати збірки, поки ми не зробимо багатотомник. Бо якби не було разом зібраних листів, статей, його виступів тощо, Стуса як явища б не існувало", - поділився син поета, голова управління Стус-Центру Дмитро Стус.

За словами упорядниці тому Маргарити Єгорченко, у повному зібранні творів важливі не лише певні твори, а й коментарі. Він міститиме текстологічні нотатки, періодику тощо. Перший том буде присвячений ранній творчості Стуса, адже вона заклала основу. Упорядниця наголосила, що сюди увійдуть вірші, які не публікувалися раніше. Перший том стане підсумком ранньої творчості дисидента.

захід присвячений Стусу

"Усе це створює важливий ґрунт для розуміння автора повною мірою. Якщо ми подивимося на полиці книжкових крамниць, то, справді, Стуса знайти можна, зазвичай це вибране, - зазначила Єгорченко і додала: - Це відомий тип поетів, які довго дозрівають. І саме на рівні ранніх віршів найкраще видно, як відбувається формування політичної мови Стуса, якого ми добре знаємо. Ми бачимо ці перші зернини в ранній творчості".
 

Теги:
Суспільство
Василь Стус
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