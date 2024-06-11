Вдягала Зеленського та Тіну Кароль: на війні загинула стилістка і військовослужбовиця Шура Ялта Рязанцева

Про це повідомила її сестра Валерія Рязанцева у facebook.

На війні з російськими загарбниками загинула українська військовослужбовиця Шура "Ялта" Рязанцева.

"На превеликий жаль, Шурочки більше немає", - написала її сестра.

Наразі інформації про те, як і де це сталося, немає.

Рязанцева виросла у родині військових у Криму. До повномасштабної війни вона працювала художницею з костюмів в українському кінематографі, входила до пʼятірки найуспішніших стилістів та вдягала українських зірок шоубізнесу.

"З Тіною Кароль, Ламою, гуртами O’Torvald і Kozak system, працювала з журналом Viva. Працювала художником з костюмів у багатьох стрічках. Також була свого часу особистим стилістом Володимира Зеленського і всього "95 кварталу", - розповідала вона в інтервʼю "Цензор.НЕТ" у 2022 році.

З початком повномасштабного вторгнення Шура Рязанцева вирушила у військкомат у Києві, її одразу відправили у Гостомель. Згодом вона вступила до підрозділу тероборони, а в останні місяці проходила службу у новому військовому підрозділі при ДШВ.



