Вдягала Зеленського та Тіну Кароль: на війні загинула стилістка і військовослужбовиця Шура Ялта Рязанцева
Українська військовослужбовиця Олександра Рязанцева з позивним "Ялта", яка до повномасштабної війни працювала стилістикою українських артистів та художницею з костюмів у низці фільмів, загинула фронті
Про це повідомила її сестра Валерія Рязанцева у facebook.
На війні з російськими загарбниками загинула українська військовослужбовиця Шура "Ялта" Рязанцева.
"На превеликий жаль, Шурочки більше немає", - написала її сестра.
Наразі інформації про те, як і де це сталося, немає.
Рязанцева виросла у родині військових у Криму. До повномасштабної війни вона працювала художницею з костюмів в українському кінематографі, входила до пʼятірки найуспішніших стилістів та вдягала українських зірок шоубізнесу.
"З Тіною Кароль, Ламою, гуртами O’Torvald і Kozak system, працювала з журналом Viva. Працювала художником з костюмів у багатьох стрічках. Також була свого часу особистим стилістом Володимира Зеленського і всього "95 кварталу", - розповідала вона в інтервʼю "Цензор.НЕТ" у 2022 році.
З початком повномасштабного вторгнення Шура Рязанцева вирушила у військкомат у Києві, її одразу відправили у Гостомель. Згодом вона вступила до підрозділу тероборони, а в останні місяці проходила службу у новому військовому підрозділі при ДШВ.
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