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Видавництво BookChef після скандалу щодо імовірної співпраці з РФ змінило власника

9 січня, 2024 вiвторок
16:58
Культура На фото: Керівник видавництва BookChef Олександр Кірпічов

У видавництві BookChef повідомили, що залучать аудиторів до перевірки та надання підтвердження того, що компанія ніколи не мала стосунку до Росії і не співпрацювала з країною-агресоркою

Про це BookChef повідомили у Facebook.

Українське видавництво BookChef, яке згідно з даними розслідування OSINT-агенції Molfar та онлайн-видання "Сенсор" має звʼязки з Росією, залучило незалежних аудиторів до перевірки платежів, щоб спростувати фінансові зв'язки із російськими чи афілійованими до них компаніями.

"По-перше, ми робимо все, щоб найближчим часом отримати та надати вам всі важливі документи щодо відсутності співпраці з країною-терористом. BookChef змінює власника та залучає аудиторів до перевірки та надання підтвердження про відсутність будь-яких операцій з РФ. Так само компанія очікує від правоохоронних органів документального підтвердження відсутності жодних порушень у діяльності компанії", - повідомили у видавництві.

Згодом керівник видавництва BookChef Олександр Кірпічов оголосив у Facebook, що він стане новим власником замість поточного власника компанії Андрій Плєхова. Він зазначив, що Плєхов жодного разу не отримував дивідендів, бо завжди всі прибутки вони реінвестували в розвиток компанії. Кірпічов зауважив, що це рішення почав розглядати ще до початку повномасштабного вторгнення.

СЕО назвав публікації про звʼязки з Росією "скоординованою інформаційною хвилею" та замовною атакою.

"За декілька місяців до виходу публікації розслідування Molfar у нас була комплексна перевірка правоохоронних органів, які не знайшли жодних порушень в діяльності компанії. На той момент ми трохи не розуміли, а що взагалі шукали. Дивилися не лише документи, які стосувалися економічних питань. Але після скоординованого виходу інформаційної хвилі одночасно в телеграм-каналах, національних та регіональних ЗМІ, я переконався, що ці перевірки були лише першим етапом замовників атаки на BookChef", - написав він.

Він також прокоментував той факт, що BookChef був підрозділом "Форс Україна", підтвердивши, що видавництво друкувало українською книги "небагатьох російських авторів, що на той час було не лише не заборонено, але вони видавалися в багатьох українських провідних видавництвах, відвідували літературні події тощо".

У видавництві додали, що вихід всіх запланованих книг відбудеться за видавничим планом.
 

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