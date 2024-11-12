Виконавчою директоркою Українського культурного фонду стала Анастасія Образцова

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

За результатами відкритого конкурсу, який відбувся 11 вересня 2024 року, Анастасію Образцову призначено виконавчою директоркою Українського культурного фонду.

"Маючи значний досвід у сфері культури та управління, новообрана виконавча директорка УКФ зосередиться на зміцненні інституції, підвищенні її впливу на національному й міжнародному рівнях, на залученні нових можливостей та партнерств для стратегічного розвитку установи. Інституція також продовжить втілювати амбітні проєкти, які спрямовані на розвиток та популяризацію культури всередині країни та за кордоном", - зазначили у міністерстві.

Відповідно до закону України "Про Український культурний фонд", виконавчий директор УКФ обирається наглядовою радою фонду раз на три роки за результатами публічного та прозорого конкурсного добору у порядку, визначеному регламентом наглядової ради фонду.

Український культурний фонд – державний оператор розвитку культури та креативних індустрій України. Інституція заснована у 2017 році. УКФ надає підтримку індивідуальним, національним і міжнародним культурно-мистецьким проєктам на конкурсних засадах в межах семи секторів: аудіальне мистецтво, візуальне мистецтво, аудіовізуальне мистецтво, культурна спадщина, літературна справа, перформативне та сценічне мистецтво, культурна та креативні індустрії.

Упродовж семи років своєї діяльності УКФ профінансував 2717 культурно-мистецьких проєктів. Сума інвестованих коштів у них становить понад 1,6 млрд грн, а кількість охопленої фондом аудиторії – 53 млн людей.