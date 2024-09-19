Vivat видасть мемуари Камали Гарріс
Автобіографія кандидатки у президенти США Камали Гарріс "Істини, які ми плекаємо. Американська подорож" вийде в українському перекладі у видавництві Vivat
Про це повідомила генеральна директорка та співвласниця видавництва Vivat Юлія Орлова у facebook.
Команда Vivat готує до друку автобіографічну книжку кандидатки у президенти США Камали Гарріс "Істини, які ми плекаємо. Американська подорож". У видавництві прогнозують, що у світлі подій останніх місяців ця книжка стане бестселером.
"Цікаво, що права на неї ми придбали ще задовго до того, як Камала вирішила балотуватися на президентський пост і дебатів, які так збурили українське суспільство. Бо віримо в демократію і її цінності. І віримо, що українці їх поділяють разом з кандидаткою", - зазначила Орлова.
СЕО видавництва розповіла, що у своїй книжці Камала Гарріс ділиться спогадами про свій шлях. Вона розказує, як у дитинстві ходила з батьками на протести на підтримку громадянських прав та свобод. Це сформувало її світогляд і надихнуло її на професійний шлях юристки, а згодом — політикині.
"Мені приємно бачити, як міцно і впевнено Камала протистоїть своєму опоненту, як вона захищає правду й усвідомлює важливість допомагати Україні у ці важкі часи. Як чітко вона це сформулювала під час дебатів.
Я хочу, щоб ця книжка, коли вона вийде у світ і опиниться у руках читачів, стала для них чудовою подорожжю істинними цінностями і нагадала, за що ми всі боремося. Адже ми з Камалою Гарріс по один бік барикади", - наголосила директорка Vivat.
Вона також додала, що в імені кандидатки у президенти США правильний наголос на перший склад.
Фото: facebook Юлії Орлової
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