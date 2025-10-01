Війна очима воїнів: до Дня захисників і захисниць у музеї історії Києва відкрили виставку "Позивний: Художник"

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

У музеї історії міста Києва 1 жовтня стартувала виставка "Позивний: Художник", приурочена до Дня захисників і захисниць України. Проєкт створили спільно з Національною спілкою художників України.

На виставці представлені роботи митців-киян, які з перших днів повномасштабного вторгнення стали до лав оборонців столиці.

фото: Катя Галко

"На виставці представлені роботу художників, в основному киян, які з перших днів повномасштабного вторгнення залишили свої майстерні, творчі плани та стали на захист Києва та всієї України. Попри це більшість з них знаходила в собі сили продовжувати творити. Їх мистецтво є також частиною історії Києва, історії сучасної України. Воно дає нам можливість побачити війну такою, як її бачать військові", - зазначила гендиректорка музею історії міста Києва Вікторія Муха.

Картини виконані на дошках від ящиків для снарядів та обвугленому дереві, що перетворює кожен твір на свідчення воєнного досвіду. У проєкті взяли участь Давид Чичкан, Сергій Герасименко, Володимир Вакуленко та інші.

фото: Катя Галко

Володимир Вакуленко до повномасштабного вторгнення був художником і архітектором, викладав у дитячій академії. Як мешканець Бучі бойовий шлях почав саме у Бучі, далі - Ірпінь, Гостомель.

"Після третього поранення мав час і відновив свою роботу, тому що почалася депресія. Знайшов для себе знову сенс у мистецтві. Зараз роблю нову експозицію і планую зробити персональну виставку", - поділився воїн.

фото: Катя Галко

Вакуленко уточнив, що наразі проходить ВЛК і повертатиметься на фронт після поранення.

Відвідати експозицію можна до 12 жовтня.