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Анонс

Військові письменники зберуться на резиденцію "Контекст: війна" в межах Форуму Via Carpatia 2024

5 листопада, 2024 вiвторок
13:05
Культура Зустріч "Контекст: війна" в межах Форуму Via Carpatia 2024 у Києві

11-13 листопада вперше у Києві відбуватиметься Сьомий міжнародний форум Центральної та Східної Європи Via Carpatia 2024. У його межах десятки українських військових письменників зберуться на триденну Літературно-мистецьку зустріч "Контекст: війна".

Зміст

Серед воїнів, які, попри свою основну роботу на фронті, знаходять час й натхнення на літературну творчість, - Олена Мокренчук, Сергій Пантюк, Володимир Скоростецький, Віталій Запека, Богдан Назаренко, Роман Дронюк, Андрій Гуменюк, Рустам Дмитрук, Олена Лотоцька, Сергій Дзюба, Олександр Продан, Мирослав Откович, Володимир Коротя, Валерій Пальчик, Олег Бородай, Андрій Карпенко, Леонід Матюхін, Руслан Леськів та інші. 

"Ці митці поєднують творчість та військову службу, що робить їхній досвід унікальним. В основі тематики резиденції — проживання та осмислення воєнної реальності попередніх генерацій української літератури і порівняння з сучасною, - говорить Ярина Ясиневич, директорка Форуму Via Carpatia. - Так ми прагнемо повернути на нинішню ментальну мапу досвід попередників, по-новому його усвідомити. Бачимо в цьому потужний деколонізаційний потенціал та можливості автотерапії".  

Формат "Контекст: війна" - міні-резиденції із публічними літературними читаннями і спеціальною дитячою програмою. 

"Творчість — це якраз один з механізмів соціальної реабілітації на війні, — каже із власного досвіду військовий письменник, офіцер відділення соціального супроводу Головного управління Національної гвардії України Богдан Назаренко. — Це є місточок між минулим і майбутнім. Між жахливим реальним сьогоденням і мирним спокійним життям. Ми прагнемо, щоб нас почули. І поки живемо, поки б’ється серце кожного із нас, будемо творити й воювати за нашу державу".

Кураторка зустрічі "Контекст: війна" - Тетяна Пилипець, директорка Львівської бібліотеки імені Романа Іваничука і співзасновниця Форуму військових письменників.  "Це найособливіша авторська спільнота сучасного літературного середовища — комбатанти і ветерани, — розповідає Тетяна Пилипець. - Воїни, які творять літературу в окопах, — окрема сила у ці темні часи. Коли темрява заповзає у тебе — хапайся за їхнє слово, як за руку надійного товариша. Щирість цього письма розвіє найщільніший морок і виведе на стежку світла. Немає для тилу більшої можливості "відчути" фронт, як почути його голоси. Стати їхнім підсиленням і ретранслятором". 

Уже традиційно для Via Carpatia форум завершиться церемонією вручення премії імені видатного друга України, польського філософа і літописця Гуцульщини Станіслава Вінценза "За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів".  

Літературно-мистецьку зустріч "Контекст: війна" підтримав Український інститут книги. Форум Via Carpatia 2024 відбувається за фінансової підтримки Міжнародного фонду "Відродження". При цьому зміст подій Форуму не є офіційною позицією МФВ. 
Для участі у Форумі Via Carpatia потрібна акредитація.

Теги:
Суспільство
Війна з Росією
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