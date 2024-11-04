Влад Яма зіграв діджей-сет на вечірці росіян у США

Як пише телеграм-канал "Батальйон "Монако", відповідні сторіс танцівник оприлюднив в instagram.

42-річного українського хореографа Влада Яму, який перебуває за кордоном з початку повномасштабного вторгнення, помітили на розважальному заході росіян у США. Яма долучився до святкування Гелловіну в Petergof Banquet Hall, де проходила "російська вечірка".

На відео, оприлюдненому в соцмережі, одна з відвідувачок показала гостей заходу.

"Друзі! Російська вечірка! Подивіться, як це відбувається", - коментує вона російською.

У кадр не потрапив хореограф, проте сам Яма зняв відео з цього ж Petergof Banquet Hall. Судячи з ракурсу, він стояв за діджейським пультом.

"Така робота", - прокоментував хореограф.

Раніше Яма стверджував, що виїхав з України 24 лютого 2022 року, коли ще не набула сили заборона на виїзд чоловікам за кордон.