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Влада не транслює запит на справедливість всередину суспільства, - Притула про виїзд Ханумака за кордон

Дар'я Тарасова
23 липня, 2024 вiвторок
16:32
Культура

Український громадський діяч та шоумен Сергій Притула відреагував на скандал навколо виїзду актора і сценариста "Кварталу 95" Руслана Ханумака до США

Зміст

Про це він сказав у подкасті із Антоном Тимошенком "Гуртом та вщент".

Український волонтер та телеведучий Сергій Притула прокоментував ситуацію з актором і сценаристом "Кварталу 95" Русланом Ханумаком. Він нагадав, що Ханумак був частиною Зе-команди під час передвиборчої кампанії у 2019 році.  

У липні стало відомо, що актор залишив Україну, аргументувавши це тим, що зробив це заради зустрічі з сином.

"Він виїхав, помахав усім ручкою і сказав: "Нехай я буду ухилянт чи зрадник, але буду зі своєю дитиною". Антон [Тимошенко] поїхав і зібрав 11 млн грн і задонатив", - зазначив Притула.

Волонтер наголосив, що подібну ситуацію не можна ігнорувати ще й тому, що Ханумак - публічна людина, яка має усвідомлювати свою відповідальність перед великою аудиторією.

"Коли ти публічно впізнавана людина, і ти суспільству, яке страждає в часи війни, і мільйони людей не можуть побачити своїх дітей, кажеш: "А я можу, а я виїхав". І тут постає питання, а як ти виїхав?", - зауважив Притула.

Він також нагадав, що відстрочка, про яку сам актор повідомляв у дописі, який згодом видалив, не дає права на виїзд за кордон.

"В українському суспільстві існує неймовірно високий запит на справедливість. Назовні ми транслюємо цей запит, - зауважив Притула і додав: - Проте українська влада, транслюючи запит на справедливість назовні, абсолютно не займається трансляцією цього почуття справедливості всередину українського суспільства". 

Він підсумував, що з цього також витікає висновок, що українці найімовірніше ніколи не дізнаються, яким чином Руслан Ханумак виїхав з України. 

"Якщо почати розмотувати, то ця ниточка до якогось клубочка ж доведе. Хто пропустив? На яких підставах? Це дуже сумно", – додав Притула.

У липні Ханумак повідомив, що виїхав у США та не порушував закони. Він заявив, що зробив це завдяки страшній хворобі - астмі, яка дозволила йому зустрітися з 6-річним сином. Згодом ЗМІ, посилаючись на власні джерела, уточнили, що сталося це в травні 2024-го.

У березні 2023 року гурт HANUMIKE, до якого входять Руслан Ханумак та Майк Нова, випустили пісню "Дика Дичка". Зокрема там містилися фрази, через які співаків звинуватили в сексуалізації жінок-військових.

Теги:
Шоу-бізнес
скандал
Сергій Притула
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