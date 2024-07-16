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Головна Культура Скандальний шоумен Ханумак виїхав з України раніше, ніж повідомляє, - ЗМІ

Скандальний шоумен Ханумак виїхав з України раніше, ніж повідомляє, - ЗМІ

16 липня, 2024 вiвторок
16:30
Культура Руслан Ханумак

Ексактор студії "Квартал 95" Руслан Ханумак у липні повідомив, що виїхав до сина у США, проте джерела повідомляють, що шоумен зробив це ще на початку травня

Зміст

Про це пише проєкт УП "Таблоїд" з посиланням на власні джерела.

Український шоумен Руслан Ханумак, який був сценаристом, режисером і актором "Кварталу 95", у липні повідомив, що виїхав з України завдяки страшній хворобі - астмі. Він пояснив, що зробив це заради сина. 

Проте згодом свій допис в instagram чоловік видалив. 

УП з посиланням на власні джерела зазначила, що Руслана нема в Україні не з липня чи червня, а ще з початку травня. За їхньою інформацією, саме в першій декаді травня Ханумак перетнув кордон у пункті пропуску Вілок на українсько-угорській дільниці.

У липні Ханумак повідомив, що виїхав у США та не порушував закони. Він заявив, що виїхав заради 6-річного сина. А підставою стала "страшна хвороба" - астма.

У березні 2023 року гурт HANUMIKE, до якого входять Руслан Ханумак та Майк Нова, випустили пісню "Дика Дичка". Зокрема там містилися фрази, через які співаків звинуватили в сексуалізації жінок-військових.


 

Теги:
скандал
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