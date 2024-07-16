Скандальний шоумен Ханумак виїхав з України раніше, ніж повідомляє, - ЗМІ

Про це пише проєкт УП "Таблоїд" з посиланням на власні джерела.

Український шоумен Руслан Ханумак, який був сценаристом, режисером і актором "Кварталу 95", у липні повідомив, що виїхав з України завдяки страшній хворобі - астмі. Він пояснив, що зробив це заради сина.

Проте згодом свій допис в instagram чоловік видалив.

УП з посиланням на власні джерела зазначила, що Руслана нема в Україні не з липня чи червня, а ще з початку травня. За їхньою інформацією, саме в першій декаді травня Ханумак перетнув кордон у пункті пропуску Вілок на українсько-угорській дільниці.

У липні Ханумак повідомив, що виїхав у США та не порушував закони. Він заявив, що виїхав заради 6-річного сина. А підставою стала "страшна хвороба" - астма.

У березні 2023 року гурт HANUMIKE, до якого входять Руслан Ханумак та Майк Нова, випустили пісню "Дика Дичка". Зокрема там містилися фрази, через які співаків звинуватили в сексуалізації жінок-військових.



