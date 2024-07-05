"Страшна хвороба зіграла на руку": актор "Кварталу 95" Ханумак пояснив, як виїхав у США

Про це він написав в instagram.

34-річний режисер і актор "Кварталу 95" Руслан Ханумак, який нещодавно обурив мережу, виїхавши за кордон під час воєнного стану, відповів на критику. Він заявив, що виїхав заради 6-річного сина.

"Випустили" мене офіційно, бо закони я не порушую. Коли закон про мобілізацію набув чинності, я одразу пройшов ВЛК та МСЕК. Не висвітлював ці речі, як відомі блогери, лише тому, що не вважав за потрібне робити з цього концертну програму", - заявив Ханумак.

Шоумен наголосив, що допомогла йому виїхати "страшна хвороба" - астма.

"Ніколи не думав, що страшна хвороба з двох років у вигляді астми мені колись, як би це не звучало, зіграє на руку і дозволить побачитися з дитиною. Усі мої близькі, друзі, знайомі, колеги знають про постійний сальбутамол у моїй кишені та періодично астматичні напади. Та в нас у сім'ї це від діда по мамі, і кому треба сказати "дякую" за виїзд, так це не президенту, з яким ми разом працювали тільки на передвиборчій кампанії, а покійному діду Арто", - написав комік.

Він назвав себе заручником того, що його син у США, та натякнув, що залишиться за кордоном.

"Єдина можливість бути з ним і його побачити – це лише виїхати до Штатів. Якби він перебував в Україні відлетів би я? - Ні. Відповідь очевидна", - додав Ханумак.

У жовтні 2022 року Ханумак, який тоді перебував за кордоном, зізнався, що йому страшно. Він відповів, що не йде воювати, бо не хоче померти.