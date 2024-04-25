Вперше з 1889 року: у Парижі обвалилися лопаті вітряка кабаре "Мулен Руж"

Про це інформує RTE.

Вказано, що внаслідок падіння лопаті ніхто не травмувався, оскільки інцидент трапився після закриття "Мулен Руж".

Наразі невідомо, що спричинило аварію, оскільки щотижня технічні бригади кабаре перевіряють механізм вітряка і не помітили жодних проблем. За даними паризької влади, ризику подальшого обвалення немає.

Вказано, що це перший випадок, коли подібна аварія сталася, відтоді як кабаре вперше відкрило свої двері 6 жовтня 1889 року. Єдиною серйозною аварією, яку пережила пам'ятка, була пожежа, що спалахнула під час робіт у 1915 році, через яку об'єкт довелося закрити на дев'ять років.

Фото: reuters