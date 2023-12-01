Тисячолітня похилена вежа в Болоньї може обвалитися, об'єкт переведено у стан "підвищеної готовності"

Про це повідомляє CNN.

Захисна металева огорожа буде встановлена, щоб "утримувати уламки, які можуть утворитися в результаті можливого обвалу, зменшити вразливість навколишніх будівель і небезпеку для населення, а також заблокувати доступ до забороненої зони", - йдеться в заяві міської ради.

Огорожа буде закріплена в землі та оснащена спеціально розробленими сітками для захисту від обвалів.

Наразі об'єкт переведено у стан "підвищеної готовності" і зазначено, що експерти "вважають, що більше не існує безпечних умов для проведення робіт на вежі або навколо неї, за винятком випадків, коли це передбачено планом цивільного захисту".

"Моніторинг майданчика протягом останнього місяця виявив "несподівану і прискорену тенденцію" "дроблення" стиснення до основи вежі, з поступовим руйнуванням каменю, що використовувався для облицювання основи, і розширенням тріщин у цеглі над нею", - йдеться в повідомленні.

Консолідаційні роботи, які вже тривали, були зупинені, а зона відчуження має бути побудована "в найкоротші терміни".

Однак вежа не перебуває на межі негайного обвалення, повідомив прессекретар міської ради.

"Ми діємо так, ніби це найгірший сценарій, але це не означає, що це станеться", - заявив він.

За його словами, запобіжні заходи наразі перебувають у стані "жовтої", а не "червоної" тривоги, коли обвалення є неминучим.

"Якби існував неминучий ризик обвалу, ми б евакуювали всіх", - зазначив він, додавши, що обладнання для моніторингу передає дані кожні 15 хвилин, а це означає, що вони повинні отримати попередження про обвал і можуть евакуювати навколишню територію.