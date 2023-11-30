У Неаполі виявили загублений шедевр Ботічеллі, вартість 100 млн євро

Полотно вважали втраченим впродовж 50 років, повідомляє The Guardian.

Картина, яка датується XV століттям, була однією з улюблених робіт самого Боттічеллі.

Історик-митець Пеппе Ді Масса зазначає, що образ Мадонни списаний з Симонетти Каттанео Веспуччі – коханої художника, яка померла у 23 роки. Це одна з останніх робіт Боттічеллі.

Як повідомляє видання, картину художник подарував Папі Сіксту IV, який потім передав її невеликій сільській церкві в муніципалітеті Санта-Марія ла Каріта у Неаполі.

"Папа пожертвував картину невеликій сільській церкві як данину, щоб отримати економічну підтримку від могутньої родини Медічі для фінансування завершення будівництва Сикстинської капели. Тепер ми сподіваємося, що вона зможе знайти своє законне місце в музеї", – наголосив Пеппе Ді Масса.

За інформацією видання, держава востаннє перевіряла приватну резиденцію, де зберігалася картина Боттічеллі, понад 50 років тому. З невідомих причин інформація про цей твір мистецтва зникла з архівів італійського державного мистецтва.

Як виявилося, картина в поганому стані, з численними потертостями та змінами, спричиненими окисленням лаків. Зараз полотно реставрують у надії, що його нарешті зможе побачити публіка.

Представники охорони культурної спадщини з'ясовують, чи справді картина належить родині, яка зберігала її більше століття.

"Якщо ми переконаємося, що ця сім’я не мала права зберігати картину, тоді вона перейде у власність держави. В іншому випадку картина може залишитися власністю сім’ї, але її виставлять у музеї", – каже представник командування карабінерів з охорони культурної спадщини Неаполя Массіміліано Кроче.