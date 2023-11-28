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В Україні вперше презентували "Скіфське золото" після повернення артефактів з Нідерландів

28 листопада, 2023 вiвторок
14:34
Культура Скіфське золото

В Україні презентували перші артефакти з колекції "Крим: золото й таємниці Чорного моря". Транспортування артефактів із Нідерландів коштувало понад 1 млн грн

  • Скіфське золото
  • Скіфське золото
  • Скіфське золото

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Один із перших боксів відкрив тимчасово виконувач обов’язків міністра культури - Ростислав Карандєєв. Транспортування артефактів коштувало 1 млн 200 тис. грн, їх узяли з держбюджету.

Тепер на артефакти чекає реставрація та облік. А опісля оригінальні скарби Криму презентують на виставці.

Загалом колекція налічує 565 предметів, або ж 2111 одиниць.

Таким чином після майже 10 років судів Музей Алларда Пірсона передав "Скіфське золото" до Національного музею історії України, де вони зберігатимуться до деокупації Криму.

Що передувало

26 жовтня 2021 року, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути Україні експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі", які до окупації Криму Росією зберігалися в музеях півострова.

Згодом, президент Володимир Зеленський прокоментував рішення Апеляційного суду Амстердама щодо повернення Україні "Скіфського золота".

"Довгоочікувана перемога України в суді Амстердама! "Скіфське золото" повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам Мін'юсту, МЗС та Мінкульту за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим", – зазначив Зеленський.

9 червня 2023 року Верховний суд Нідерландів затвердив рішення про повернення Україні золотих артефактів із Криму.

Пізніше у Мінкульті повідомили, що українці, після повернення колекції, зможуть побачити її у Національному музеї історії України. 

Україна
Крим
Нідерланди
скіфське золото
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