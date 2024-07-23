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Головна Культура "Янголи війни": Укрпошта випустила марку, присвячену медикам

"Янголи війни": Укрпошта випустила марку, присвячену медикам

23 липня, 2024 вiвторок
11:32
Культура "Янголи війни"

Укрпошта у вівторок, 23 липня, випустила нову марку у серії "Героїчні професії": випуск "Янголи війни" присвячений як цивільним, так і бойовим медикам

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Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. 

Він розповів, що Укрпошта присвячує марки лікарям не вперше: раніше вже був випуск "Передова" про роботу медиків за часів коронавірусу.  

"Але тепер той час здається найменшим викликом для людей цієї професії, як от коли ми всі спостерігали за героїчною роботою лікарів Охматдиту під час варварської атаки держави агресора. За пару тижнів до цього вся країна проводжала бойову медикиню добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірину Цибух, яка загинула на фронті, як і, на жаль, ще десятки лікарів та медикинь. Щодня тисячі лікарів рятують життя наших дівчат та хлопців на передовій, дітей, бабусь та дідусів, приймають пологи під обстрілами та тривогами у лікарнях по всій країні", - розповів Смілянський. 

Очільник Укрпошти зазначив, що новий поштовий набір "Янголи війни" міститиме на аркуші дві марки: "Медики. На полі бою" та "Медики. В операційній", авторства Олександра Охапкіна. Марки, конверти та листівки можна вже передзамовити онлайн за 160 грн, в обіг марку запустять 26 липня. 

"Цей випуск ми зробили благодійним, тобто 5 гривень з кожної марки підуть на допомогу шпиталям по всій країні", - додав Смілянський. 

  • 10 липня у Скарбниці Національного музею історії України відбулась церемонія погашення нової поштової марки "Скарби Криму. Повернення". 
Теги:
Суспільство
Україна
Медицина
Здоров'я
лікарі
Війна з Росією
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