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Головна Культура У Національному музеї історії України погасили марку "Скарби Криму. Повернення"

У Національному музеї історії України погасили марку "Скарби Криму. Повернення"

10 липня, 2024 середа
15:37
Культура

У Скарбниці Національного музею історії України відбулась церемонія погашення нової поштової марки "Скарби Криму. Повернення"

Зміст

Про це повідомляє кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

Спецпогашення відбулось у Скарбниці Національного музею історії України. Загалом випустили 565 примірників, бо саме стільки є експонатів у однойменній виставці.

Вже за 5 хвилин після старту продажів усі марки розкупили.

Фото: Дмитро Дідора/Еспресо


Зазначимо, що у Києві у четвер, 4 липня, відкрили виставку поверненого з Нідерландів "Скіфського золота", за яке майже 10 років Україна судилася з Росією. 

Після деокупації Криму, виставка, експонати якої були створені в період від пʼятого століття до н.е. до пʼятого століття н.е. і належать до культур різних народів, які жили на півострові, зокрема греків, скіфів, сарматів, готів, гунів, повернеться на півострів. 

Колекція "Скіфське золото"

До експозиції "Скіфське золото" входить 565 предметів з музейного фонду України, які з 2013 року перебувають на території Нідерландів. Після окупації Криму Росією Україна відстоювала своє право на експонати, щоб завадити віддати їх підконтрольним державі-окупанту музеям.

У жовтні 2021 року, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути Україні експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі", які до окупації Криму Росією зберігалися в музеях півострова.

"Довгоочікувана перемога України в суді Амстердама! "Скіфське золото" повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам Мін'юсту, МЗС та Мінкульту за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим", - прокоментував рішення Апеляційного суду Амстердама президент Володимир Зеленський.

Вже 9 червня 2023 року Верховний суд Нідерландів затвердив рішення про повернення Україні золотих артефактів із Криму.

Теги:
Україна
Росія
Крим
марки
Анексія Криму
Війна з Росією
скіфське золото
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