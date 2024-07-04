"Скарби Криму. Повернення": у Києві відкрили виставку "Скіфського золота", за яке Україна судилася з РФ 10 років

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Виставку поверненого "Скіфського золота" у Національному музеї історії України відкрила перша леді Олена Зеленська. Вона нагадала, що боротьба України за повернення Криму та його скарбів почалася одночасно - 10 років тому.

"10 довгих років судів та блискучої роботи українських та іноземних юристів, музейників та дипломатів знадобилися, щоб культура, історична справедливість і співпраця вільних людей перемогли", - наголосила вона.

Вказано, що після деокупації Криму, виставка, експонати якої були створені в період від пʼятого століття до н.е. до пʼятого століття н.е. і належать до культур різних народів, які жили на півострові, зокрема греків, скіфів, сарматів, готів, гунів, повернеться на півострів.

"Ще не існувало слова "мультикультурність", а Крим та його надбання вже такими були! Сьогодні я радію, що вся колекція стане доступною для українців та друзів нашої держави. Бо національні скарби – це не те що десь сховане чи привласнене. Це те, що доступне людям", - додала Зеленська.

Що передувало

26 жовтня 2021 року, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути Україні експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі", які до окупації Криму Росією зберігалися в музеях півострова.

Згодом, президент Володимир Зеленський прокоментував рішення Апеляційного суду Амстердама щодо повернення Україні "Скіфського золота".

"Довгоочікувана перемога України в суді Амстердама! "Скіфське золото" повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам Мін'юсту, МЗС та Мінкульту за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим", – зазначив Зеленський.

9 червня 2023 року Верховний суд Нідерландів затвердив рішення про повернення Україні золотих артефактів із Криму.

Пізніше у Мінкульті повідомили, що українці, після повернення колекції, зможуть побачити її у Національному музеї історії України.

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