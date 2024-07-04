"Скарби Криму. Повернення": у Києві відкрили виставку "Скіфського золота", за яке Україна судилася з РФ 10 років
У Києві у четвер, 4 липня, відкрили виставку поверненого з Нідерландів "Скіфського золота", за яке майже 10 років Україна судилася з Росією
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Виставку поверненого "Скіфського золота" у Національному музеї історії України відкрила перша леді Олена Зеленська. Вона нагадала, що боротьба України за повернення Криму та його скарбів почалася одночасно - 10 років тому.
"10 довгих років судів та блискучої роботи українських та іноземних юристів, музейників та дипломатів знадобилися, щоб культура, історична справедливість і співпраця вільних людей перемогли", - наголосила вона.
Вказано, що після деокупації Криму, виставка, експонати якої були створені в період від пʼятого століття до н.е. до пʼятого століття н.е. і належать до культур різних народів, які жили на півострові, зокрема греків, скіфів, сарматів, готів, гунів, повернеться на півострів.
"Ще не існувало слова "мультикультурність", а Крим та його надбання вже такими були! Сьогодні я радію, що вся колекція стане доступною для українців та друзів нашої держави. Бо національні скарби – це не те що десь сховане чи привласнене. Це те, що доступне людям", - додала Зеленська.
Що передувало
26 жовтня 2021 року, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути Україні експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі", які до окупації Криму Росією зберігалися в музеях півострова.
Згодом, президент Володимир Зеленський прокоментував рішення Апеляційного суду Амстердама щодо повернення Україні "Скіфського золота".
"Довгоочікувана перемога України в суді Амстердама! "Скіфське золото" повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам Мін'юсту, МЗС та Мінкульту за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим", – зазначив Зеленський.
9 червня 2023 року Верховний суд Нідерландів затвердив рішення про повернення Україні золотих артефактів із Криму.
Пізніше у Мінкульті повідомили, що українці, після повернення колекції, зможуть побачити її у Національному музеї історії України.
Читайте також: В Україні вперше презентували "Скіфське золото" після повернення артефактів з Нідерландів
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.47 Купівля 40.47Продаж 40.96
- EUR Купівля 43.58Продаж 44.27
- Актуальне
- Важливе