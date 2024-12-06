ЮНЕСКО визнало українську кобзарсько-лірницьку традицію культурною спадщиною людства

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

5 грудня на 19-й сесії міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань охорони нематеріальної культурної спадщини, що проходить в столиці Парагваю місті Асунсьйон, номінацію від України "Програма з охорони кобзарсько-лірницької традиції" включили до реєстру належних практик з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

"Для нас з вами це визнання наших цінностей, культури, самобутності та ідентичності. Цей здобуток стане частиною нашої великої перемоги. Неспровокована Україною війна забирає життя українських митців: 133 загинуло, серед них і шестеро братчиків кобзарських цехів, які стали на захист України. Нині Росія, як колись імперський та сталінський режими, нищить усе, що пов’язано з українською культурою, зокрема кобзарство та носіїв живої спадщини. Та попри усі спроби позбавити українців свого коріння, наша культура засвідчує незламність", — зазначив голова МКСК Микола Точицький.

Робота української ініціативної групи розпочалася в серпні 2022 року. У другій половині 2022 року "Кобзарство"/"Кобзарсько-лірницьку традицію" внесли до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

У 2023 році за ініціативи Кобзарських цехів Києва, Львова та Харкова, Асоціації "Дивись українське!", ГО "Центр розвитку "Демократія через культуру", за підтримки благодійного фонду "МХП – Громаді" та Національної академії мистецтв України, Україна подала на внесення до списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО "Кобзарсько-лірницьку традицію" та програму з її охорони.

У міністерстві зазначили, що визнання практики охорони кобзарсько-лірницької традиції на світовому рівні як невіддільної частини культурної спадщини людства — це "перемога, що особливо важлива сьогодні, коли, як і за часів козацтва, носії кобзарсько-лірницької традиції, братчики кобзарських цехів, борються пліч-о-пліч з українськими воїнами та надихають на боротьбу та незламність всіх українців".