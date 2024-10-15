З Карпою, Байдаком і Дантесом: "КнигоЛенд" відкрив найбільшу книгарню мережі
12 і 13 жовтня у Києві відбулося офіційне відкриття найбільшої книгарні мережі "КнигоЛенд". Триповерховий простір із книжками, кавою та вином розташовано неподалік метро "Олімпійська"
Про це йдеться у сюжеті Еспресо.
Так, минулої суботи та неділі кияни та гості міста з нагоди відкриття нового книжкового простору мали змогу відвідати заходи з письменницею та співачкою Іреною Карпою, стендап-коміком Василем Байдаком, співаком Вовою Дантесом, музикантом Едуардом Приступою, співачкою Оленою Тополею.
Наразі у книгарні площею 500 квадратних метрів зібрано близько 60 тис. книжок. Це до 17 тис. різних найменувань. На першому поверсі розташовано кав’ярню-бар. Там можна попрацювати й посмакувати кавою, чаєм чи навіть вином. Крамниця – pet-friendly, тож чотирилапим гостям там завжди раді. На мінус першому поверсі – великий вибір настільних ігор.
На другому поверсі головна сцена для подій, широкий вибір дорослої літератури, а ще є окрема кімната з дитячою літературою та коміксами. На думку відвідувачів, таке зонування дуже спрощує пошук бажаної літератури.
Окрім того, в крамниці планують проводити івенти, як-от стендап-вечори, презентації книжок та автограф-сесії з улюбленими авторами. Письменниця Ірена Карпа, яка живе у Франції, ділиться спостереженням: іноземці дивуються, що в Україні під час війни відкриваються такі цікаві заклади.
Ірена Карпа
"Усім здається, якщо в країні війна, всі мають посипати голову попелом, сидіти, умовно кажучи, їсти картоплю. Коли розказую, що в людей потяг до свого, до культури, це дивує і викликає повагу", – розповіла Карпа.
На думку коміка Василя Байдака, така ситуація стала можливою завдяки тому, що український книжковий ринок більше не конкурує з російським.
"Повністю перекрито ринок російської книги. І це запустило процес української книги, українського видання, українських авторів та авторок. Це просто супершвидке, велике зростання", - висловився він.
Василь Байдак
У мережі книгарень "КнигоЛенд" зазначають, що не мають наміру зупинятися, натомість планують відкривати більше книжкових просторів у регіонах.
"Наприкінці цього місяця ми будемо відкривати книгарню в славному місті Нововолинськ у Волинській області. Тому що для нас важливо, щоб до книжки був доступ як у великих містах, так і у маленьких містечках районного значення", – сказав директор мережі книгарень "КнигоЛенд" Ігор Зарудко.
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