З семплом хіта Ірини Білик: Оля Полякова випустила пісню "Білий налив", авторкою якої стала TAYANNA

Про це Еспресо повідомили у пресслужбі співачки.

Українська співачка Оля Полякова представила пісню, в якій використала семпл українського хіта 90-х. Над композицією "Білий налив" разом із Поляковою працювала співачка та авторка пісень Тетяна Решетняк, більш відома як TAYANNA. Це перша співпраця Полякової і TAYANNY.

У новій пісні Полякова використала семпл хіта співачки Ірини Білик "Так просто" 1996 року. Артистка особисто звернулась до Білик з проханням дозволити використати уривок пісні.

Режисером відеокліпу на пісню "Білий налив" став Дмитро Шмурак. Відеороботу Олі Полякової знімали під Києвом.

Пісня "Білий налив" розповідає про почуття героїні на етапі згасання стосунків, і це кохання починає нагадувати детектив. Колись героїня надихалась поглядом свого обранця, але зараз їй сумно, адже "невчасно очі коханого як лампочки згасли".