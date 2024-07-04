"За пару місяців вийдемо на фіналізовані рішення": Карандєєв про роботу над позовами проти РФ у міжнародних судах

Про це він розповів у коментарі кореспондентці Еспресо Катерині Галко.

На запитання журналістики щодо того, яким чином Росія буде притягнута до відповідальності, він відповів: "На сьогоднішній день це відкрите питання, на жаль, ми не маємо відповіді, бо війна ще незавершена. Відповідні судові позови готуються, але ще не подані, ми перебуваємо постійно в консультаціях з міжнародними партнерами".

Наразі триває фіксація збитків, завданих Росією.

"Ми оформлюємо всі наші збитки, оформлюємо руйнування за кількома сьогодні протоколами, це і національний наш український протокол, але і міжнародні протоколи, які ми стараємось зараз імплементувати в наш робочий порядок денний завдяки ЮНЕСКО, за їх співпраці", - сказав Карандєєв.

За його словами, нині триває робота над підготовкою "формули", за якою будуть подані позови проти Росії.

"Це не проста справа, здавалося б дуже легко і просто взяти формули, які використовуються в світі, якими користуються ЮНЕСКО, але наразі як і будь-який нормативний документ, тим більше правового характеру, він потребує серйозної підготовки і врахування багатьох аспектів, але саме головне, що ця робота йде, і ми сподіваємось, що за пару місяців ми вийдемо вже на фіналізовані рішення, які допоможуть нам не дублювати документування збитків за різними протоколами, а здійснювати це в рамках одного єдиного підходу", - розповів т.в.о. очільника Мінкульту.

Також він розповів, до яких судів готуються позови.

"Це Міжнародний суд з прав людини, це Гаазький трибунал, врешті решт ми говоримо про руйнацію майна, ми говоримо про втрату культурної спадщини, яка теж має свою вартість, тобто і господарська частина тут теж важлива. Ну і звичайно ми говоримо про умисний геноцид, вбивство людей, руйнацію української, національної, культурної ідентичності, що теж нормами міжнародного права сьогодні захищається, і за належної доказової бази може і повинно отримати належну оцінку і засудження", - додав Ростислав Карандєєв.