Уночі росіяни знищили на Харківщині памʼятку культурної спадщини - БК "Залізничник"

Про це повідомив заступник начальника Ізюмської міської військової адміністрації Володимир Мацокін.

Проти ночі 20 травня російська армія завдала удару по Ізюму. Унаслідок обстрілу зруйнована будівля будинку культури "Залізничник".

"Десятки гуртків, унікальна сцена, бібліотека, десятки тисяч дітей повʼязували своє дитинство з цим закладом. Жодного військового, приміщення зазнало уражень ще під час окупації", - написав Мацокін.

Він зауважив, що до повномасштабного вторгнення в Ізюмі урочисто відсвяткували сторіччя БК "Залізничник", а також був готовий план реконструкції.

Будівництво БК розпочалось у 1923 році. Його відкрили в 1926 році.

