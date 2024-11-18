Зараз проходять ВЛК: у Рівненському ТЦК прокоментували затримання музикантів Цибульської

Про це повідомили у facebook Рівненського обласного ТЦК та СП.

У суботу, 16 листопада, у Рівненській області мав відбутись концерт української співачки Ольги Цибульської. Однак на вʼїзді у місто Вараш музикантам вручили повістки, а сам захід артистка скасувала.

У ТЦК зазначили, що учасники гурту Цибульської - це чоловіки мобілізаційного віку, які були затримані під час перевірки документів представниками Національної поліції та доставлені до Вараського ТЦК та СП. За інформацією ТЦК, причиною стало те, що один з музикантів перебував у розшуку за порушення та ухилення від оновлення військово-облікових даних, а інший учасник групи взагалі не перебував на обліку у жодному з ТЦК та СП України.

"На даний час обидва громадянина України оповіщені та проходять ВЛК, по проходженню якого буде визначено їх придатність до військової служби. У разі визнання їх придатними до проходження військової служби вони будуть направлені для подальшого проходження базової загальної військової підготовки до одного з навчальних центрів Збройних Сил України", - додали в ТЦК.

Вони також наголосили, що затримання "відбувалось у чіткій відповідності до вимог чинного законодавства України". Жодних порушень у діях представників Національної поліції України й ТЦК та СП не було.