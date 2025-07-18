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Головна Культура Заступник голови Мінкульту Наджос засудив виступ російського диригента-путініста Гергієва в Італії

Заступник голови Мінкульту Наджос засудив виступ російського диригента-путініста Гергієва в Італії

Дар'я Тарасова
18 липня, 2025 п'ятниця
12:40
Культура

На фестивалі Un’estate da Re в Казерті, Італія, 27 липня має виступити російський диригент Валерій Гергієв, який відкрито підтримує політику Кремля та проти якого Україна запровадила санкції

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Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Валерій Гергієв, який був близьким союзником Путіна з початку 1990-х років, вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну виступить у Європі після того, як його запросили на фестиваль Un’Estate da Re в Ла-Реджа-ді-Казерта, колишньому палаці Бурбонів та об'єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Кампанії, 27 липня.

Заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос прокоментував для видання Politico Europe запланований виступ російського диригента.

"Європейські сцени не мають ставати простором для виступів російських виконавців, чия діяльність підтримується російською державою і слугує виправданням воєнних злочинів російської армії в Україні та інших країнах світу", – зазначив Андрій Наджос.

Він нагадав, що з 2022 року в Україні застосовані санкції до Гергієва.

"Надалі потрібно докласти зусиль, аби ця особа була внесена до чергового, 18-го пакету санкцій ЄС", – наголосив заступник міністра.

З 55 представників російських музеїв, кримських музеїв, керівників російського міністерства культури, які з березня цього року перебувають під санкціями, дві особи включені до 17-го санкційного пакета ЄС. Відтак, приклади успішної координації санкційної політики існують і можна очікувати на їхнє повторення.

Андрій Наджос також подякував міністру культури Італії Алессандро Джулі за чітку оцінку виступу Гергієва як прояву російської пропаганди та за увагу до цієї теми під час зустрічі з колишнім міністром культури та стратегічних комунікацій Миколою Точицьким у Римі під час конференції з відновлення України.

Важливим кроком для спільної протидії російським підривним впливам в Європі у МКСК вважають позицію віцепрезидентки Європейського парламенту Піні Печерно, яка публічно звернула увагу на цю проблему, зокрема вказала на неприпустимість фінансування російських виконавців коштом програм та фондів ЄС.

72-річний Гергієв неодноразово висловлював підтримку Путіну, з'являючись у передвиборчій рекламі 2012 року, підтримуючи анексію Криму у 2014 році та проводячи патріотичний концерт у стародавньому сирійському місті Пальміра у 2016 році, після того, як російські війська допомогли колишньому сирійському диктатору Башару Асаду повернути його собі.

Реакція українських діячів культури

Дієвці культури звернулися з відкритим листом до президентки Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн щодо скасування концерту Гєргієва в Італії. Листом вони висловлюють "найглибшу стурбованість запланованим виступом Валерія Гергієва — публічного та офіційного прихильника Володимира Путіна" — на фестивалі Un’estate da Re в Казерті.

Підписанти закликають скасувати захід, а також "провести прозоре розслідування Європейською Комісією використання державних коштів, включаючи фінансування ЄС, на культурні заходи за участю Валерія Гергієва або інших активних прихильників російського режиму".

У листі також пропонують започаткування Європейською Комісією ініціатив, спрямованих на просування культури миру через мистецтво, "у відповідь на використання культури як інструменту пропаганди російським режимом".

Як пише The Guardian, раніше вдова Олексія Навального Юлія Навальна також закликала скасувати виступ російського диригента на музичному фестивалі на півдні Італії.

Італія порушила загальноєвропейську заборону на прокремлівських артистів після того, як запрошення схвалив Вінченцо Де Лука, лівий голова регіону Кампанія. Де Лука заявив, що культура "не повинна залежати від політики та політичної логіки".

15 липня у статті для La Repubblica Юлія Навальна заявила, що виступ Гергієва на фестивалі, який вважається родзинкою літнього сезону на півдні Італії, буде "подарунком диктатору".

Гергієва, якого вважають одним із найвпливовіших культурних діячів Росії, прибрали з кількох європейських концертів, фестивалів та театрів, зокрема з престижного міланського театру "Ла Скала", за відмову засудити Путіна за вторгнення Росії в Україну. Востаннє Гергієв виступав в Італії в театрі "Ла Скала" 23 лютого 2022 року, за кілька годин до початку вторгнення.

Навальна написала, що Гергієв був не лише "дорогим другом" та прихильником Путіна, але й "промоутером злочинної політики" російського диктатора.

"Жахлива та руйнівна війна в Україні триває, люди гинуть щодня, а українські міста палають. Як можливо, що влітку 2025 року, через три роки після початку конфлікту в Україні, Валерія Гергієва, спільника Путіна та особу, включену до санкційних списків кількох країн, раптово запросили до Італії для участі у фестивалі?", - написала Навальна.

 

 

Теги:
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Світ
музика
Італія
пропаганда
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