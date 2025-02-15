Жінка, яка стверджувала, що була зґвалтована Jay-Z та P.Deddy у 13 років, відкликала позов проти обох реперів

Про це повідомляє Associated Press.

У позові, поданому в грудні, жінка стверджувала, що інцидент стався, коли їй було 13 років, після того як водій лімузина P. Diddy запропонував їй підвезти на афтепаті MTV Video Music Awards у 2000 році.

В документі, поданому адвокатами жінки, не було вказано причин відкликання позову. Jay-Z відреагував на це рішення, назвавши його "перемогою" та заперечивши всі звинувачення, які він охарактеризував як "вигадану казку".

"Несерйозні, вигадані й жахливі звинувачення були відхилені, - заявив репер. - Цей цивільний позов був безпідставним і ніколи нікуди не дінеться".

Водночас P. Diddy наразі перебуває під слідством у Нью-Йорку за звинуваченнями в торгівлі людьми та стикається з численними позовами про сексуальне насильство. Адвокат Тоні Базбі, який представляє інтереси понад 150 позивачів, заявляє, що багато з них зазнали насильства на вечірках, де їм підмішували наркотики.

Адвокати P. Diddy вважають, що відкликання позову підтверджує, що інші звинувачення також є безпідставними. Вони також підкреслили, що їхній клієнт ніколи не здійснював жодних актів сексуального насильства.