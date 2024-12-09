Реперу Jay-Z висунули звинувачення у зґвалтуванні 13-річної дівчинки разом із P.Diddy у 2000 році

Про це повідомляє NBC News.

Позов подала анонімна позивачка під ім’ям Jane Doe, яка стверджує, що напад стався після афтепаті MTV Video Music Awards.

Спочатку позов був поданий у жовтні у Південному окрузі Нью-Йорка лише проти Комбза, але 8 грудня до нього був доданий і Картер.

Згідно з позовом, у 2000 році, після церемонії VMA, Комбз і Картер нібито зґвалтували "Джейн Доу» на приватній вечірці. Позивачка стверджує, що до вечірки її запросив водій, що працював на Комбза.

За її словами, її пригостили алкогольним напоєм, після чого вона втратила свідомість. Коли вона прийшла до тями, в кімнату увійшли Комбз і Картер. Після цього, згідно з її твердженням, Картер зняв з неї одяг, притиснув її до підлоги і зґвалтував, а Комбз і неназвана жінка-знаменитість спостерігали за процесом. Вона каже, що Комбз також зґвалтував її на очах у Картера і жінки.

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У позові йдеться про те, що вона змогла запобігти насильницьким діям з боку Комбза, вдаривши його в шию, після чого він "зупинився".

Позивна сторона вимагає відшкодування збитків. Позов було подано відповідно до нью-йоркського Закону про захист жертв гендерно-мотивованого насильства.

Jay-Z відреагував на звинувачення, назвавши їх "ідіотськими" і звинувачуючи техаського адвоката Тоні Базбі, який подав позов, у непрофесійній поведінці.

У виданні зазначили, що в останні місяці Базбі подав кілька позовів проти Комбза без розкриття особистостей позивачів, але це перший випадок, коли в справі фігурує інший відомий репер.

Юридичні представники Комбза назвали звинувачення "безсоромними рекламними трюками, спрямованими на отримання грошей від знаменитостей, які бояться, що про них поширюють брехню, подібно до того, як брехня поширюється про Комбза".

Нагадаємо, що у вересні проти Комбса були висунуті кримінальні звинувачення у рекеті та інших злочинах. Наразі він перебуває в ув’язненні, а його суд над запланований на 5 травня наступного року. Прокурори також підготували можливі додаткові звинувачення.

Що відомо про справу Шона Diddy Комбза

У вересні Шона Комбза заарештували за звинуваченнями в торгівлі людьми в сексуальних цілях і рекеті. Репер влаштовував розкішні "білі вечірки", на які запрошував зірок першого ешелону та ЗМІ для висвітлення події. Проте ближче до ночі репер оголошував, що "дітям час спати", і починалася неофіційна частина вечора, яку сам Комбз називав Freak Offs (словник американського сленгу визначає Freak Offs як "мастурбувати" або "займатися нестримним або нетрадиційним сексом"). Під час Freak Offs відбувалися не просто оргії, а, як повідомляється в судових документах, мали місце зґвалтування, насильство та примус, зокрема і неповнолітніх.

Адвокат Тоні Базбі заявив, що понад 100 імовірних жертв подадуть позов проти репера Шона Diddy Комбза за звинуваченнями в сексуальних домаганнях, зґвалтуванні та сексуальній експлуатації. Найменшій жертві 9 років.

Джастін Бібер є однією з імовірних жертв Diddy. Коли йому було 15 років, він проводив багато часу з музичним продюсером, а також неповнолітнім відвідував "білі вечірки". Аналізуючи після арешту Diddy творчість Бібера, фанати знайшли чимало відсилань до подій того часу. Нещодавно Бібер зізнався, що мав важку наркотичну залежність. Коментуючи арешт репера, музикант назвав скандал за участі Diddy абсолютно огидним. За словами джерел, Бібер перебуває у "психологічно важкому стані".

У жовтні команда юристів Шона Комбза звинуватила уряд США в організації наклепницької кампанії шляхом змови зі ЗМІ з метою підірвати справедливий суд. У детальному документі адвокати просять розглянути відповідні засоби правового захисту, зокрема, і потенційне відведення свідків або зняття всіх звинувачень у його обвинувальному висновку.