"Жодного разу не отримав роялті": співак LAUD виграв суд проти експродюсера Тарнопольського
Український співак і композитор Владислав Каращук, який виступає під сценічним імʼям LAUD, виграв суд проти експродюсера Ігоря Тарнопольського
Про це повідомляє "Музвар".
За інформацією видання, продюсерський контракт з Ігорем Тарнопольським було розірвано через істотні порушення продюсером умов співпраці зі співаком Владиславом Каращуком, відомим як LAUD.
"За всі роки співпраці із лейблом ENJOY я жодного разу не отримав роялті. Жодного. Коли почалася велика війна, то я не отримав від свого наставника (продюсера Ігоря Тарнопольського, - ред.) рішень, ідей, пропозицій, виконання його прямих робочих обовʼязків по договору, і залишився сам на сам із викликами війни. На пропозицію про мирний вихід з договору мені називали непосильні суми", — прокоментував LAUD.
Артист поділився з колегами-музикантами, що треба бути обережними з продюсерськими контрактами.
- У листопаді 2023 року завершився суд між музичним лейблом Papa Music і Wellboy. Музикант мав сплатити $300 тис. Однак 28 листопада вони повідомили, що дійшли згоди. А вже за тиждень продюсерський центр оголосив про вирішення конфлікту з артистом, а сам співак отримав право повернутися до свого сценічного імені Wellboy.
- Інша шоубізнесова судова тяганина мала менш щасливий фінал. Понад 10 років тому Віталій Козловський програв суд проти Ігоря Кондратюка і має виплатити борг у 2 млн грн. Як військовослужбовець він відраховує частину зарплати військового на погашення штрафу у держбюджет, а інша частина блокується і списується виконавчою службою. Сам Кондратюк заперечує, що отримує "левову частку" військової зарплатні Козловського. Коли Козловський запропонував Кондратюку мирову угоду, яка передбачає особисту зустріч, сплату боргу декількома платежами та можливість придбати права на окремі пісні зі старого репертуару, Кондратюк назвав маячнею його пропозицію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.94 Купівля 40.94Продаж 41.4
- EUR Купівля 44.67Продаж 45.4
- Актуальне
- Важливе