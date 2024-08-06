"Жодного разу не отримав роялті": співак LAUD виграв суд проти експродюсера Тарнопольського

Про це повідомляє "Музвар".

За інформацією видання, продюсерський контракт з Ігорем Тарнопольським було розірвано через істотні порушення продюсером умов співпраці зі співаком Владиславом Каращуком, відомим як LAUD.

"За всі роки співпраці із лейблом ENJOY я жодного разу не отримав роялті. Жодного. Коли почалася велика війна, то я не отримав від свого наставника (продюсера Ігоря Тарнопольського, - ред.) рішень, ідей, пропозицій, виконання його прямих робочих обовʼязків по договору, і залишився сам на сам із викликами війни. На пропозицію про мирний вихід з договору мені називали непосильні суми", — прокоментував LAUD.

Артист поділився з колегами-музикантами, що треба бути обережними з продюсерськими контрактами.