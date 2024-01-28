Зірка Marvel Баррі Кеоган став лауреатом премії "Людина року 2024" за версією Hasty Pudding

Про це повідомляє Associated Press.

Серед останніх робіт Кеогана - комедійний психологічний трилер "Сольовий опік", а також серіал "Майстри повітря", драма про Другу світову війну, присвячена екіпажам бомбардувальників.

Урочиста церемонія нагородження премією "Людиною року 2024" відбудеться 2 лютого. Театр "Hasty Pudding Theatricals" влаштує для Кеогана вечірку і подарує йому його горщик для пудингу. Після цього Кеоган відвідає виставу 175-ї постановки Hasty Pudding Theatricals "Heist Heist Baby!".

"Маючи досвід як супергероя, так і суперлиходія, Баррі Кеоган - ідеальний вибір для боротьби за горщик пудингу", - сказав координатор програми "Людина року" Ейдан Голуб.

Hasty Pudding Theatricals, який існує з 1844 року і називає себе третьою найстарішою театральною групою у світі, вручає нагороду "Людина року" з 1967 року.

Нагороди присуджуються людям, які зробили тривалий і вражаючий внесок у світ розваг.

Серед лауреатів премії "Людина року" - Клінт Іствуд, Том Хенкс, Роберт Де Ніро, Гаррісон Форд, Семюел Л. Джексон і Раян Рейнольдс.