Зірка Marvel Баррі Кеоган став лауреатом премії "Людина року 2024" за версією Hasty Pudding
Театральна студія Гарвардського університету Hasty Pudding Theatricals назвала Баррі Кеогана, найбільш відомого за ролями у фільмах "Дюнкерк", "Вбивство священного оленя", "Вічні" та "Банши з Інішеріна", лауреатом премії "Людина року 2024"
Про це повідомляє Associated Press.
Серед останніх робіт Кеогана - комедійний психологічний трилер "Сольовий опік", а також серіал "Майстри повітря", драма про Другу світову війну, присвячена екіпажам бомбардувальників.
Урочиста церемонія нагородження премією "Людиною року 2024" відбудеться 2 лютого. Театр "Hasty Pudding Theatricals" влаштує для Кеогана вечірку і подарує йому його горщик для пудингу. Після цього Кеоган відвідає виставу 175-ї постановки Hasty Pudding Theatricals "Heist Heist Baby!".
"Маючи досвід як супергероя, так і суперлиходія, Баррі Кеоган - ідеальний вибір для боротьби за горщик пудингу", - сказав координатор програми "Людина року" Ейдан Голуб.
Hasty Pudding Theatricals, який існує з 1844 року і називає себе третьою найстарішою театральною групою у світі, вручає нагороду "Людина року" з 1967 року.
Нагороди присуджуються людям, які зробили тривалий і вражаючий внесок у світ розваг.
Серед лауреатів премії "Людина року" - Клінт Іствуд, Том Хенкс, Роберт Де Ніро, Гаррісон Форд, Семюел Л. Джексон і Раян Рейнольдс.
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