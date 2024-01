BRIT Awards 2024 оголосила номінантів: співачка RAYE претендує на перемогу в 7 категоріях, що є рекордом в історії премії

Повний список номінантів оприлюднили на сайті премії.

26-річна британська співачка Рейчел Агата Кін, відома як RAYE, встановила рекорд премії BRIT Awards. Вона отримала сім номінацій, що є найбільшою кількістю з часів заснування премії. Попередні рекорди належали Gorillaz (2002), Крейгу Девіду (2001) і Роббі Вільямсу (1999), які мали по шість номінацій.

RAYE претендує на перемогу в таких номінаціях: "Артист року", "Альбом року за версією Mastercard", "Найкращий новий артист (разом з Махалією, Олівією Дін, PinkPantheress та Юсефом Дейзом)", "Найкращий попартист", "Найкращий R&B-артист" - та двічі у номінації "Пісня року за версією Mastercard".

Британська співачка та авторка пісень із Південного Лондона народилася 1997 року. Її мати має ганське та швейцарське коріння, батько — англієць. У грудні 2014 року вона випустила дебютний мініальбом Welcome to the Winter, а у 2016-му — другий EP під назвою Second. Повноцінний альбом My 21st Century Blues посів друге місце в британському чарті альбомів.

Шестиразова переможниця BRIT Awards Дуа Ліпа цього року має три номінації - "Артист року", "Найкращий попартист" та "Пісня року за версією Mastercard".

У 2024 році премія BRIT Awards збільшила кількість номінантів на звання "Артист року" та "Міжнародний артист року" з п’яти до десяти. Ця зміна спрямована на покращення представництва музикантів. Більш ніж половина (55%) номінацій BRIT Awards представлені жінками. Вони висунуті на перемогу або як сольні артистки, або у складі жіночого бенду. Цей показник зростає до 57%, якщо включити жінок у гендерно змішаних групах.

У 2024 році було запроваджено нову жанрову категорію R&B-артист, яка разом із Alternative/Rock Act, Dance Act, попартист, Hip Hop/Grime/Rap артист демонструє універсальність, креативність і різноманітність стилів музики у Великій Британії.

Переможців нагороджуватимуть 2 березня.