"Змінилися життєві обставини й пріоритети": видавництво Pabulum оголосило про закриття

Про це вони написали на Facebook видавництва.

Українське видавництво Pabulum, яке спеціалізується на книжках про письменницьку майстерність, літературі для людей творчих професій, пов'язаних зі словом, та на українській класиці, закривається. Співзасновники Ірина Осадчук і Дмитро Стретович пояснили, що в команди змінилися життєві обставини й пріоритети, і надалі вони не бачать можливості продовжувати цей проєкт.

"Надто багато життєвих обставин змінилися і надалі банально не бачимо можливості продовжувати цей проєкт. Жаліти нема чому – треба тішитися зробленому. Я дякую Ірі за цей спільний шлях і все разом зроблене та пережите. За взаємопідтримку і взаєморозуміння", - написав Стретович на своїй сторінці.

До 22 квітня включно триватиме фінальний розпродаж книжок, які ще є у наявності на складі. Книжки продаються зі знижкою 80%, тому через кілька хвилин після оголошення про закриття сайт видавництва "ліг".

"Ми видали чимало важливих книжок. Деякі досі є унікальними на ринку і соціально потрібними, хоч і не мали комерційних успіхів. Кілька бестселерів. Чимало лонгселерів. Найкрасивіша серія української класики.

Найголовніше – за кожне видання нам точно не соромно. Дякуємо усім, хто був з нами", - поділився Стретович.

Співзасновник Pabulum зазначив, що історія з видавництвом урізноманітнила його бізнес-досвід.

"Я вже знаю, як відкрити бізнеси, як продавати бізнеси, як закривати бізнеси. Далі – більше!", - додав він.



