Золотий глобус 2024: у США оголосили переможців кінопремії
В ніч на 8 січня в Лос-Анджелесі журі Голлівудської асоціації іноземної преси оголосило переможців 81-ої церемонії однієї з найпрестижніших кінопремій "Золотий глобус"
Про це інформує The Guardian.
Цьогоріч переможців оголошували у 27 категоріях. До традиційного списку додали дві номінації "Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні" та "За кінематографічні та касові досягнення".
Фільм "Барбі" та серіал "Спадкоємці" претендували на найбільшу кількість нагород - цьогоріч вони мали по 9 номінацій. З лідерами конкурувала кінострічка "Оппенгеймер" та телесеріали "Ведмідь" і "Вбивства в одній будівлі".
Загалом цьогоріч фільмами-переможцями стали "Оппенгеймер" у номінації "Драма", "Бідолахи" у номінації "Комедія чи мюзикл", "Ведмідь" у номінації "Комедійний серіал" та "Спадкоємці" у номінації "Драматичний серіал"
Найкращим фільмом іноземною мовою стала "Анатомія падіння", лідером серед анімаційних фільмів обрали "Як ти живеш?". Звання найкращого режисера надали Крістоферу Нолану за фільм "Оппенгеймер", а найкращим актором у номінації "Драма" став Кілліан Мерфі, який виконав у цій стрічці головну роль..
Кращим актором драматичного телесеріалу обрали Кірана Калкіна за роль у мінісеріалі "Спадкоємці". Джеремі Аллен Вайт отримав "Золотий глобус" у номінації "Найкращий актор у комедійному серіалі" за гру у "Ведмеді".
- Найкращий сценарій: "Анатомія падіння" (Жюстін Тріє, Артур Харарі),
- Найкраща акторка драматичного фільму: Лілі Гледстоун ("Вбивці квіткової повні"),
- Найкращий актор у комедійному фільмі чи мюзиклі: Пол Джаматті ("Залишені"),
- Найкраща акторка у комедійному фільмі чи мюзиклі: Емма Стоун ("Бідолахи"),
- Найкращий актор другого плану: Роберт Дауні–молодший ("Оппенгеймер"),
- Найкраща акторка другого плану: Давайн Джой Рендольф ("Залишені"),
- Найкраща музика: Людвіг Ґоранссон ("Оппенгеймер"),
- Найкраща пісня: What Was I Made For? Біллі Айліш ("Барбі"),
- Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або фільм для телебачення: "Сварка",
- Найкращий актор у драматичному серіалі: Кіран Калкін ("Спадкоємці"),
- Найкраща акторка у драматичному серіалі: Сара Снук ("Спадкоємці"),
- Найкращий актор другого плану в серіалі: Метью Макфейден ("Спадкоємці"),
- Найкраща акторка другого плану в серіалі: Елізабет Дебікі ("Корона"),
- Найкращий актор у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл або комедія: Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь"),
- Найкраща акторка у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл або комедія: Айо Едебірі ("Ведмідь").
За кінематографічні та касові досягнення "Золотий глобус" отримала нашумівша стрічка "Барбі". Спеціальна премія за значний внесок у телебачення та премія імені Сісіля Б. Мілля цього року не вручалася.
- Минулого року під час церемонії премії президент України Володимир Зеленський звернувся до глядачів кінопремії "Золотий глобус" та подякував союзникам за підтримку нашої країни.
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