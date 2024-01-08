Золотий глобус 2024: у США оголосили переможців кінопремії

Про це інформує The Guardian.

Цьогоріч переможців оголошували у 27 категоріях. До традиційного списку додали дві номінації "Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні" та "За кінематографічні та касові досягнення".

Фільм "Барбі" та серіал "Спадкоємці" претендували на найбільшу кількість нагород - цьогоріч вони мали по 9 номінацій. З лідерами конкурувала кінострічка "Оппенгеймер" та телесеріали "Ведмідь" і "Вбивства в одній будівлі".

Загалом цьогоріч фільмами-переможцями стали "Оппенгеймер" у номінації "Драма", "Бідолахи" у номінації "Комедія чи мюзикл", "Ведмідь" у номінації "Комедійний серіал" та "Спадкоємці" у номінації "Драматичний серіал"

Найкращим фільмом іноземною мовою стала "Анатомія падіння", лідером серед анімаційних фільмів обрали "Як ти живеш?". Звання найкращого режисера надали Крістоферу Нолану за фільм "Оппенгеймер", а найкращим актором у номінації "Драма" став Кілліан Мерфі, який виконав у цій стрічці головну роль..

Кращим актором драматичного телесеріалу обрали Кірана Калкіна за роль у мінісеріалі "Спадкоємці". Джеремі Аллен Вайт отримав "Золотий глобус" у номінації "Найкращий актор у комедійному серіалі" за гру у "Ведмеді".

Найкращий сценарій: "Анатомія падіння" (Жюстін Тріє, Артур Харарі),

Найкраща акторка драматичного фільму: Лілі Гледстоун ("Вбивці квіткової повні"),

Найкращий актор у комедійному фільмі чи мюзиклі: Пол Джаматті ("Залишені"),

Найкраща акторка у комедійному фільмі чи мюзиклі: Емма Стоун ("Бідолахи"),

Найкращий актор другого плану: Роберт Дауні–молодший ("Оппенгеймер"),

Найкраща акторка другого плану: Давайн Джой Рендольф ("Залишені"),

Найкраща музика: Людвіг Ґоранссон ("Оппенгеймер"),

Найкраща пісня: What Was I Made For? Біллі Айліш ("Барбі"),

Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або фільм для телебачення: "Сварка",

Найкращий актор у драматичному серіалі: Кіран Калкін ("Спадкоємці"),

Найкраща акторка у драматичному серіалі: Сара Снук ("Спадкоємці"),

Найкращий актор другого плану в серіалі: Метью Макфейден ("Спадкоємці"),

Найкраща акторка другого плану в серіалі: Елізабет Дебікі ("Корона"),

Найкращий актор у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл або комедія: Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь"),

Найкраща акторка у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл або комедія: Айо Едебірі ("Ведмідь").

За кінематографічні та касові досягнення "Золотий глобус" отримала нашумівша стрічка "Барбі". Спеціальна премія за значний внесок у телебачення та премія імені Сісіля Б. Мілля цього року не вручалася.