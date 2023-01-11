Про це передають Variety та CNN.

Українського президента представив актор та режисер Шон Пенн. Він зустрічався з Зеленським у листопаді 2022 року у Києві та знімав документальний фільм про Україну.

"Від неземної мужності молодих іранців, які повстають, до завжди наполегливого жіночого руху Афганістану. Нам чітко нагадують, що свобода мріяти - це не просто людська розкіш, а скоріше людська потреба, за яку потрібно боротися та жертвувати. Я з гордістю представляю людину, яка сьогодні ввечері представляє найвідточеніший наконечник списа, якби свобода мріяти була таким списом", - зазначив Пенн.

Після цього прозвучало відеозвернення Зеленського, на початку якого він згадав про перший "Золотий глобус" у 1944 році.

"Друга світова війна ще не закінчилася, але ситуація змінилася, всі знали, хто переможе. Попереду були ще битви й сльози, саме тоді з’явилася премія "Золотий глобус" для вшанування найкращих виконавців 1943 року... Зараз 2023 рік, війна в Україні ще не закінчилася, але ситуація змінюється", - зауважив президент.

Зеленський наголосив: вже зрозуміло, хто переможе у цій війні.

"Попереду ще битви й сльози, але тепер я точно можу сказати, хто найкращий минулого року, це ви. Вільні люди вільного світу. Тих, хто об’єднався навколо підтримки вільного українського народу в нашій спільній боротьбі за свободу... Третьої світової війни не буде, це не трилогія. Україна припинить російську агресію на нашій землі", - додав він.

Довідка: "Золотий глобус" - американська кінопремія, присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року за кіно- і телефільми. Присудження "Золотого глобусу" розпочинає сезон різних нагород кіно і телеіндустрії, який звичайно завершується церемонією нагороди "Оскара". За традицією нагородження відбувається після голосування за участю 86 провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду. Зараз "Золотий глобус" - одна з найпочесніших нагород американської кіноіндустрії.

Раніше Зеленський виголосив віртуальну промову на церемонії відкриття Каннського кінофестивалю. У промові він згадав знамениту сатиру Чарлі Чапліна.

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