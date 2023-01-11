Зеленський звернувся до глядачів кінопремії "Золотий глобус": Третьої світової не буде, це не трилогія
Президент України Володимир Зеленський звернувся до глядачів кінопремії "Золотий глобус" та подякував союзникам за підтримку нашої країни
Про це передають Variety та CNN.
Українського президента представив актор та режисер Шон Пенн. Він зустрічався з Зеленським у листопаді 2022 року у Києві та знімав документальний фільм про Україну.
"Від неземної мужності молодих іранців, які повстають, до завжди наполегливого жіночого руху Афганістану. Нам чітко нагадують, що свобода мріяти - це не просто людська розкіш, а скоріше людська потреба, за яку потрібно боротися та жертвувати. Я з гордістю представляю людину, яка сьогодні ввечері представляє найвідточеніший наконечник списа, якби свобода мріяти була таким списом", - зазначив Пенн.
Після цього прозвучало відеозвернення Зеленського, на початку якого він згадав про перший "Золотий глобус" у 1944 році.
"Друга світова війна ще не закінчилася, але ситуація змінилася, всі знали, хто переможе. Попереду були ще битви й сльози, саме тоді з’явилася премія "Золотий глобус" для вшанування найкращих виконавців 1943 року... Зараз 2023 рік, війна в Україні ще не закінчилася, але ситуація змінюється", - зауважив президент.
Зеленський наголосив: вже зрозуміло, хто переможе у цій війні.
"Попереду ще битви й сльози, але тепер я точно можу сказати, хто найкращий минулого року, це ви. Вільні люди вільного світу. Тих, хто об’єднався навколо підтримки вільного українського народу в нашій спільній боротьбі за свободу... Третьої світової війни не буде, це не трилогія. Україна припинить російську агресію на нашій землі", - додав він.
Довідка: "Золотий глобус" - американська кінопремія, присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року за кіно- і телефільми. Присудження "Золотого глобусу" розпочинає сезон різних нагород кіно і телеіндустрії, який звичайно завершується церемонією нагороди "Оскара". За традицією нагородження відбувається після голосування за участю 86 провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду. Зараз "Золотий глобус" - одна з найпочесніших нагород американської кіноіндустрії.
- Раніше Зеленський виголосив віртуальну промову на церемонії відкриття Каннського кінофестивалю. У промові він згадав знамениту сатиру Чарлі Чапліна.
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