Зеленський процитував Чапліна у відеозверненні до учасників Каннського фестивалю
Президент України у вівторок, 17 травня, виголосив віртуальну промову на церемонії відкриття Каннського кінофестивалю
При цьому український очільник згадав знамениту сатиру Чарлі Чапліна на фашизм і процитував геніального коміка, - повідомляє The New York Times.
"Людська ненависть мине, і диктатори помруть, і влада, яку вони відібрали у народу, повернеться до народу", — сказав Зеленський, цитуючи фільм Чапліна "Великий диктатор". - І хоча люди вмирають, свобода ніколи не загине".
The New York Times зауважує, що Зеленський з'явився на моніторах Канн, одягнений у свою фірмову сорочку кольору хакі, і здобув овації натовпу, що зібрався на Французькій Рив'єрі.
"Це звернення стало останнім у наполегливому та широкому дипломатичному турі, який мав на меті утримати глобальну увагу до важкого становища його країни, - пише газета. - З тих пір, як в лютому минулого року почалося вторгнення Росії, він (Зеленський. - Ред.) регулярно звертався через відеозв’язок до урядів великих країн, як Сполучені Штати, та малих, - як Мальта.
The New York Times нагадує, що у квітні Зеленський виголосив віртуальну промову на церемонії "Греммі ", сказавши публіці, що музиканти його країни носять "бронежилети замість смокінгів" і "в госпіталях співають пораненим, навіть тим, хто їх не чує". Пізніше того ж місяця він виступив у прямому ефірі на Венеціанській бієнале, на відкритті виставки "Це Україна".
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