"Людська ненависть мине, і диктатори помруть, і влада, яку вони відібрали у народу, повернеться до народу", — сказав Зеленський, цитуючи фільм Чапліна "Великий диктатор". - І хоча люди вмирають, свобода ніколи не загине".

The New York Times зауважує, що Зеленський з'явився на моніторах Канн, одягнений у свою фірмову сорочку кольору хакі, і здобув овації натовпу, що зібрався на Французькій Рив'єрі.

"Це звернення стало останнім у наполегливому та широкому дипломатичному турі, який мав на меті утримати глобальну увагу до важкого становища його країни, - пише газета. - З тих пір, як в лютому минулого року почалося вторгнення Росії, він (Зеленський. - Ред.) регулярно звертався через відеозв’язок до урядів великих країн, як Сполучені Штати, та малих, - як Мальта.