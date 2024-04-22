Зустрічі з письменниками, дискусії та майстер-класи: фестиваль "Книжкова країна" оголосив програму

Програму оприлюднили на сайті фестивалю.

25-28 квітня уперше відбудеться новий великий книжковий ярмарок "Книжкова країна", у якому візьмуть участь представники найбільших українських видавництв, письменники, літературні критики, букблогери та медійні зірки. На фестивалі можна буде поспілкуватися з авторами, взяти участь у майстер-класах, дискусіях експертів, відвідати освітні та ігрові зони. Вхід на подію вільний.

У першому павільйоні та на головній площі ВДНГ працюватиме книжковий ярмарок. Тут можна буде ознайомитись з виданнями близько 100 українських видавництв: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "Видавництво Старого Лева", "КСД", "Наш Формат", "Віват", "Ранок" та інших.

Також на "Книжковій країні" пройдуть публічні читання та обговорення книжкових новинок з письменниками та видавцями, автограф-сесії Наталі Бушковської, Ірен Роздобудько, Майї Тульчинської, Івана Андрусяка, Ігоря Гирича, Тараса Соловка, Василя Шкляра та інших. Тут відбуватимуться Q/A сесії, лекції й інші активності.

Працюватиме освітній простір - майданчик з освітньою літературою для тих, хто шукає сучасні підручники й посібники, шкільне приладдя, матеріали для творчості й аксесуари для книголюбів. Також у цій зоні проходитимуть майстер-класи та тренінги для дітей, батьків і вчителів.

Простір настільних ігор - це розважальна зона, де можна буде позмагатися в настілках від українських видавців Geekach, "Ігромаг", Kilogames та інших.

На дитячому майданчику проходитимуть квести, тематичні ігри для найменших, а також зустрічі з дитячими письменниками.

Гості фестивалю зможуть передати книжки в Міжнародний центр підтримки жінок і дітей "Місто добра" та Національну дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит".

З детальною програмою можна ознайомитися за посиланням.