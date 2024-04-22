Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Зустрічі з письменниками, дискусії та майстер-класи: фестиваль "Книжкова країна" оголосив програму

Зустрічі з письменниками, дискусії та майстер-класи: фестиваль "Книжкова країна" оголосив програму

22 квітня, 2024 понедiлок
11:23
Культура На фото: постер фестивалю "Книжкова країна"

Перший фестиваль "Книжкова країна", який 25-28 квітня проходитиме на території столичного ВДНГ, оголосив програму заходів, більшість з яких будуть безкоштовні

Програму оприлюднили на сайті фестивалю.

25-28 квітня уперше відбудеться новий великий книжковий ярмарок "Книжкова країна", у якому візьмуть участь представники найбільших українських видавництв, письменники, літературні критики, букблогери та медійні зірки. На фестивалі можна буде поспілкуватися з авторами, взяти участь у майстер-класах, дискусіях експертів, відвідати освітні та ігрові зони. Вхід на подію вільний. 

У першому павільйоні та на головній площі ВДНГ працюватиме книжковий ярмарок. Тут можна буде ознайомитись з виданнями близько 100 українських видавництв: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "Видавництво Старого Лева", "КСД", "Наш Формат", "Віват", "Ранок" та інших. 

Також на "Книжковій країні" пройдуть публічні читання та обговорення книжкових новинок з письменниками та видавцями, автограф-сесії Наталі Бушковської, Ірен Роздобудько, Майї Тульчинської, Івана Андрусяка, Ігоря Гирича, Тараса Соловка, Василя Шкляра та інших. Тут відбуватимуться Q/A сесії, лекції й інші активності.

Працюватиме освітній простір - майданчик з освітньою літературою для тих, хто шукає сучасні підручники й посібники, шкільне приладдя, матеріали для творчості й аксесуари для книголюбів. Також у цій зоні проходитимуть майстер-класи та тренінги для дітей, батьків і вчителів. 

Простір настільних ігор - це розважальна зона, де можна буде позмагатися в настілках від українських видавців Geekach, "Ігромаг", Kilogames та інших.

На дитячому майданчику проходитимуть квести, тематичні ігри для найменших, а також зустрічі з дитячими письменниками.

Гості фестивалю зможуть передати книжки в Міжнародний центр підтримки жінок і дітей "Місто добра" та Національну дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит".

З детальною програмою можна ознайомитися за посиланням.

Теги:
Суспільство
новини Києва
Читайте також:
Дональд Туск
19 квітня, 2024 п'ятниця
"Ситуація критична": Туск заявив, що найближчі тижні можуть вирішити долю війни в Україні
Сергій Лавров
20 квітня, 2024 субота
Лавров першим з російських високопосадовців підтвердив мету Путіна захопити Харків
кримінал
22 квітня, 2024 понедiлок
На Одещині затримали військових батька і сина, підозрюваних у вбивстві 20-річного поліцейського з Вінниччини. Їм оголосили підозру у дезертирстві
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.65
    Купівля 39.65
    Продаж 40.14
  • EUR
    Купівля 42.34
    Продаж 43.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
22 квітня
12:44
Ексклюзив
Євген Магда
Україна дипломатично переграла Росію: політолог Магда про ухвалення пакета допомоги від США
12:38
СБУ затримала росіянина, який коригував ворожі удари по системах ППО на Київщині й Чернігівщині
12:31
На фото: Володимир Співаков і Володимир Путін
Українці в Сеулі вийшли на акцію проти виступу російського диригента-путініста Співакова
12:29
електроенергія
Україна залучає аварійну допомогу з Європи, через негоду є знеструмлення: ситуація в енергосистемі станом на 22 квітня
12:27
Габріелюс Ландсбергіс
Очільник МЗС Литви закликав ЄС не послаблювати підтримку України після "хороших новин зі США"
12:05
Анджей Дуда
Дуда заявив, що Польща готова розмістити у себе ядерну зброю НАТО на тлі зовнішніх загроз
12:05
OPINION
Олексій Петров
Американці, зрозуміло, підступні! А ми обрані долею?..
12:03
Американська зброя для України
SIPRI: Світові витрати на оборону сягнули історичного максимуму, Україна – на 8-му місці
11:51
На фото: Зал слави рок-н-ролу в Клівленді
Зал слави рок-н-ролу оголосив імена нових зірок, які стали його учасниками у 2024 році
11:34
Ексклюзив
"Він перейшов у плоский штопор і акуратно приліг": авіаційний експерт Криволап про збиття ворожого Ту-22М3 у Ставропольському краї РФ
11:34
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
Очільником пресцентру Сил оборони півдня замість Гуменюк стане ексречник ВМС Плетенчук
11:19
Кирило Буданов (в центрі)
Буданов заявив, що на нього планують здійснити черговий замах "в інтересах росіян"
11:18
Огляд
Реал
"Реал" зі скандалом переміг "Барселону" в "Ель-Класіко", у ЛЧ визначилися півфіналісти, а у легкій атлетиці впали два рекорди. Головні новини світового спорту за тиждень
11:14
Пожежа на машинобудівному заводі у Воронежі
У російському Воронежі сталася пожежа на машинобудівному заводі: є загиблі
11:11
Огляд
світ, міжнародний огляд
Коли на фронт надійде допомога від США та як змусити китайців перестати допомагати РФ. Акценти світових ЗМІ 22 квітня
10:46
На Київщині мікроавтобус з пасажирами впав у провалля
На Київщині мікроавтобус з пасажирами впав у провалля: є загиблі та постраждалі
10:39
З початку року українці придбали понад 2,8 тис. автівок преміумкласу: які бренди найпопулярніші
10:24
ППО
ЄС та НАТО тиснуть на Грецію й Іспанію щодо надання Україні додаткових систем ППО, - FT
10:23
Ексдепутата райради Херсона і трьох його спільників підозрюють у наведенні російських ракет на місто
10:15
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 22 квітня: скільки коштують долар та євро
10:10
заморозки
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні можливі заморозки найближчої ночі
10:04
OPINION
Віктор Бобиренко
Мобілізація та справедливість
10:02
Ексклюзив
корабель "Коммуна"
Можливо, "Комуна" і не була ціллю: Defense Express про ураження рятувального корабля Чорноморського флоту РФ
09:45
Кирило Буданов
Буданов: Україну чекає важка ситуація найближчим часом, але Армагеддону не відбудеться
09:44
міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський
Чехія знову хоче обмежити поїздки російських дипломатів до шенгену
09:43
Оновлено
кримінал
На Одещині затримали військових батька і сина, підозрюваних у вбивстві 20-річного поліцейського з Вінниччини. Їм оголосили підозру у дезертирстві
09:19
Кирило Буданов
"Росія воює мобілізованими", - Буданов оцінив стан російської армії після двох років війни
09:15
Оновлено
шахед
Сили ППО вночі знищили 6 ворожих дронів: на Одещині є влучання у фермерське господарство
09:09
Ексклюзив
Часів Яр надійно захищений, однак спроби ворога захопити місто досить потужні, - заступник командира батальйону ударних БпАК Маляревич
08:53
Кирило Буданов
Загрози повторного наступу росіян на Київ зараз абсолютно немає, - Буданов
08:44
Вірменія
Кордон між Вірменією та Азербайджаном: до мітингувальників у селах, які передадуть Баку, направили спецназ
08:39
росія - китай
Росія та Китай підписали новий меморандум про військову співпрацю: ISW розкрив деталі
08:21
світ Туреччина Росія тероризм ІДІЛ
У Туреччині заявили про затримання 36 підозрюваних у зв'язках з терористами ІДІЛ
08:13
Бджолярство
Учені офіційно додали до видів, які мають свідомість, комах, риб і деяких ракоподібних
08:08
OPINION
Віктор Андрусів
Чи змовилися наші партнери з Путіним?
08:04
Оновлено
Ілон Маск
"Діти гинуть в окопах від артилерії чи кулеметів": Маск прокоментував схвалення допомоги Україні Палатою представників США. В ОП відреагували
07:48
Інфографіка
ЗСУ генштаб війна з Росією
За добу Сили оборони знищили 7 ворожих танків, 17 артсистем і 730 окупантів
07:38
Ісаак Герцог
Президент Ізраїлю назвав Іран "імперією зла" і закликав Європу терміново прокинутися
07:38
Гаїті
Банди на Гаїті вчинили стрілянину у середмісті столиці, їхній лідер закликав палити будинки
07:20
Володимир Зеленський
Зеленський попередив, що наступними цілями Путіна після України можуть стати країни Балтії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV