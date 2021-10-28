Куман здере з "Барселони" за звільнення божевільну компенсацію

Про це повідомляє El Pais.

За інформацією видання, за умовами угоди тренера з клубом, за дострокове розірвання контракту "Барселона" заплатить Куману компенсацію у 12 млн євро.

58-річний Рональд Куман очолював "Барселону" з 2020 року та залишив заради клубу збірну Нідерландів, яку вивів до фінальної частини Євро-2020. Минулого сезону під його керівництвом каталонська команда виграла Кубок Іспанії, фінішувала третьою в чемпіонаті країни та вилетіла у 1/8 фіналу з Ліги чемпіонів.

"Барселона" є суперником "Динамо" на груповому раунді нинішньої ЛЧ, проти іспанців кияни зіграють 2 листопада вдома наступний матч у турнірі. На нього каталонців у якості виконувача обов'язків головного тренера виведе Серхі Бархуан, який очолює молодіжну команду "Барселони".

Нагадаємо, 28 жовтня "Барселона" відправила Рональда Кумана у відставку з посади головного тренера.

Після цього стало відомо, що "Барселона" має намір призначити новим тренером колишнього гравця клубу Хаві.

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