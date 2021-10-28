Куман здере з "Барселони" за звільнення божевільну компенсацію
Іспанський футбольний клуб "Барселона" заплатить нідерландському тренеру Рональду Куману за дострокове розірвання контракту 12 млн євро
Про це повідомляє El Pais.
За інформацією видання, за умовами угоди тренера з клубом, за дострокове розірвання контракту "Барселона" заплатить Куману компенсацію у 12 млн євро.
58-річний Рональд Куман очолював "Барселону" з 2020 року та залишив заради клубу збірну Нідерландів, яку вивів до фінальної частини Євро-2020. Минулого сезону під його керівництвом каталонська команда виграла Кубок Іспанії, фінішувала третьою в чемпіонаті країни та вилетіла у 1/8 фіналу з Ліги чемпіонів.
"Барселона" є суперником "Динамо" на груповому раунді нинішньої ЛЧ, проти іспанців кияни зіграють 2 листопада вдома наступний матч у турнірі. На нього каталонців у якості виконувача обов'язків головного тренера виведе Серхі Бархуан, який очолює молодіжну команду "Барселони".
- Нагадаємо, 28 жовтня "Барселона" відправила Рональда Кумана у відставку з посади головного тренера.
- Після цього стало відомо, що "Барселона" має намір призначити новим тренером колишнього гравця клубу Хаві.
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