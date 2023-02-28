Курка в духовці. Рецепт приготування
Смачно, поживно та недорого. Свято на кожен день!
Інгредієнти:
- Одна курка
- Дві столові ложки соєвого соусу
- Дві столові ложки рослинної олії
- Сухий розмарин - одна чайна ложка (без гірки)
- Одна чайна ложка червоного перцю меленого
- Спеції сухі – базилік (одна чайна ложка без гірки)
- Одна чайна ложка цукру
- Одна чайна ложка (без гірки) чорного меленого перцю (не гострого)
- Часник – два зубчики
Рецепт приготування:
- Якщо ваша курка заморожена – розморозьте її
- Домашня курка може запікатися трохи довше наведеного в рецепті часу приготування
- Змішуємо олію та соєвий соус
- Додаємо цукор
- Додаємо пропущений через прес часник
- Додаємо спеції та перець
- Все перемішуємо до повного розчинення цукру
- Промиваємо курку та обсушуємо її всередині та зовні
- Наносимо на курку маринад з усіх боків та всередині
- Обгортаємо нашу курочку харчовою плівкою та залишаємо на годину маринуватись у прохолодному місці
- Дістаємо курку та викладаємо її на фольгу
- Зав'язуємо її ніжки грубою ниткою
- Забираємо з грудинки птиці та з ніжок рештки спецій, розмарину та часник
- Обмотуємо курку з усіх боків фольгою
- Кладемо її у форму для запікання
- Розігріваємо духовку до 50 градусів
- Кладемо нашу курку у формі для запікання в духовку
- Виставляємо режим "верх-низ" та запікаємо при температурі 200 градусів
- Печемо 40-50 хвилин
- Дістаємо з духовки смаколик, розгортаємо фольгу, розрізаємо грубу нитку на ніжках
- Кінчики крил обмотуємо фольгою
- Грудинку та ніжки змащуємо жиром та соком від випікання
- Міняємо режим духовки на "гриль" або "конвекцію"
- Готуємо до набуття шкірки курочки золотистої скоринки
- Періодично перевіряємо цей процес приготування
- Час – зазвичай від 5 до 15 хвилин
- Наша курочка готова!
Смачного!
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