Гірськолижні курорти на Новий рік працюватимуть для вакцинованих, - Кузін

Про це Кузін сказав у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Згідно з постановою №1236, яка регулює карантинні обмеження, у нас у "червоній" зоні заборонена робота підйомників, але до вакцинованих ця заборона не застосовується. Ми вже почали говорити з зимовими курортами про режим - у який спосіб тут забезпечити дотримання вимог протиепідемічного законодавства", - сказав Кузін.

Головний санлікар додав, що забезпечити контроль за сертифікатами про вакцинацію або ПЛР-тестами на підйомниках складно, тому, за пропозицією власників підйомників, можливе введення верифікації на вході в готель або на пункті прокату спортивного спорядження.

"Там турист буде верифікуватися, показувати свої документи про ПЛР-тест або сертифікат, йому на спортивний одяг наклеюють спеціальну наліпку, яка матиме індивідуальний номер і за якою людину можна буде ідентифікувати у випадку спеціальної перевірки. Крім того, буде створена спеціальна база цих номерів", - сказав Кузін.



Чиновник зазначив, що відповідно до прогнозів, кінець грудня очікується "епідемічно більш спокійним, ніж початок листопада".

"До Нового року хвиля вже має вийти за територію України. За тими прогнозами, які ми використовуємо, показники захворюваності та госпіталізації припадають на середину листопада. Ми зараз майже перейшли пік показників. Навіть додавання кількох областей до "червоного" рівня не буде впливати на загальноукраїнську статистику, зважаючи, що великі регіони повертатимуться в "помаранчеву" або навіть "жовту" зону", - сказав Кузін.

Нагадаємо, 25 листопада в Україні зафіксували 15 936 випадків коронавірусу, 608 пацієнтів померли, 24 569 - одужали.

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