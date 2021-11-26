В Україні за добу зафіксували майже 16 тис. нових випадків COVID-19 та понад 600 смертей

Про це передає пресслужба МОЗ.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 400 340 осіб;

одужало – 2 877 021 особа;

летальних випадків – 84 149;

проведено ПЛР-тестувань – 15 746 389.

За добу 25 листопада в Україні:

зафіксовано 15 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 394, медпрацівників – 303);

273 875 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 81 516 людей, повністю імунізовані – 192 359 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 208 осіб;

летальних випадків – 608;

одужало – 24 569 осіб.



Загалом проведено 23 775 008 щеплень. З них отримали одну дозу вакцини отримали 13 164 649 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 610 359 людей.

Так, 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Випадків у областях/імунізовано (2 доза):

м. Київ – 1438/25067

Вінницька – 870/6878

Волинська – 589/4967

Дніпропетровська – 1022/15680

Донецька – 970/8386

Житомирська – 446/6289

Закарпатська – 498/3284

Запорізька – 1075/7845

Івано-Франківська – 313/5845

Київська – 714/10980

Кіровоградська – 182/3909

Луганська – 182/3782

Львівська – 850/13133

Миколаївська – 475/5828

Одеська – 832/10179

Полтавська – 953/6050

Рівненська – 611/5341

Сумська – 688/6567

Тернопільська – 363/5078

Харківська – 590/10978

Херсонська – 289/3631

Хмельницька – 681/5961

Черкаська – 548/6332

Чернівецька – 261/3655

Чернігівська – 506/6714

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