В Україні за добу зафіксували майже 16 тис. нових випадків COVID-19 та понад 600 смертей
15 936 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 листопада. Зокрема, захворіли 394 дитини та 303 медпрацівники
Про це передає пресслужба МОЗ.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 400 340 осіб;
- одужало – 2 877 021 особа;
- летальних випадків – 84 149;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 746 389.
За добу 25 листопада в Україні:
- зафіксовано 15 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 394, медпрацівників – 303);
- 273 875 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 81 516 людей, повністю імунізовані – 192 359 людей.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 208 осіб;
- летальних випадків – 608;
- одужало – 24 569 осіб.
Загалом проведено 23 775 008 щеплень. З них отримали одну дозу вакцини отримали 13 164 649 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 610 359 людей.
Так, 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
Випадків у областях/імунізовано (2 доза):
м. Київ – 1438/25067
Вінницька – 870/6878
Волинська – 589/4967
Дніпропетровська – 1022/15680
Донецька – 970/8386
Житомирська – 446/6289
Закарпатська – 498/3284
Запорізька – 1075/7845
Івано-Франківська – 313/5845
Київська – 714/10980
Кіровоградська – 182/3909
Луганська – 182/3782
Львівська – 850/13133
Миколаївська – 475/5828
Одеська – 832/10179
Полтавська – 953/6050
Рівненська – 611/5341
Сумська – 688/6567
Тернопільська – 363/5078
Харківська – 590/10978
Херсонська – 289/3631
Хмельницька – 681/5961
Черкаська – 548/6332
Чернівецька – 261/3655
Чернігівська – 506/6714
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