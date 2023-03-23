Курував псевдореферендум у Херсоні: СБУ повідомила про підозру депутату Держдуми РФ
СБУ повідомила про підозру депутату Держдуми РФ, який вважається куратором окупованої Херсонщини. Він сприяв поширенню окупаційного режиму в тимчасово захопленій частині півдня України
Про це інформує пресслужба СБУ у telegram.
Служба безпеки України зібрала доказову базу на депутата Держдуми РФ Ігоря Кастюкевича.
"Посадовець особисто координував процес організації та проведення незаконного референдуму щодо "приєднання" Херсонщини до складу РФ," - ідеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що фігурант справи перебував у тимчасово окупованому Херсоні в період з 23 до 28 вересня минулого року. У його обов'язки, серед іншого, входило забезпечення "потрібних" Москві результатів псевдорефендуму.
"Саме за його вказівкою представники "виборчкомів", спільно з озброєними окупантами, обходили домівки місцевих жителів і змушували їх "голосувати" на користь Кремля," - розповіли в СБУ.
Крім того, чинний російський депутат знімав та викладав у своїх соцмережах постановочні відео про роздачу російської гуманітарної допомоги в регіоні.
Зараз зловмисник перебуває на території Росії, його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України).
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