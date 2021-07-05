Кузін спрогнозував, коли українці зможуть отримати колективний імунітет від COVID-19

Про це він заявив в ефірі "ТСН".

Кузін зауважив, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) колективний імунітет від коронавірусу в країні формується за умови вакцинації 75-80% населення.

"Тому, швидше за все, восени ми зіткнемося з новою хвилею коронавірусу. Вона може бути викликана, як поширенням інфекції серед невакцинованих або тих, хто не перехворів, так і появою в країні мутованих штамів, особливо "Дельта", який зараз поширюється швидше, ніж інші. В Україні він теж зареєстрований і ймовірно ми з ним будемо стикатися восени", - заявив він.

За його словами, в МОЗ планують до осені зробити 10 млн щеплень від коронавірусу. Це дозволить з урахуванням перехворілих отримати 50-60% імунітету.

"А до колективного імунітету ми підійдемо ближче до кінця року", - наголосив Кузін.

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