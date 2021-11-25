"Лаціо" познущався над "Локомотивом" у Москві та вийшов в наступний раунд ЛЄ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився розгромною перемогою "Лаціо". У Москві римляни забили "Локомотиву" три м'ячі та не пропустили жодного. Дубль оформив Чіро Іммобіле, а крапку в зустрічі на 87-й хвилині поставив Педро.



Після 5-го туру Ліги Європи "Лаціо" з 8 очками займає другу позицію у групі E. Лідером квартету з 11 пунктами є турецький "Галатасарай". Третім йде французький "Марсель" (4 бали).



"Локомотив" - четвертий з 2 очками.



Ліга Європи



5-й тур



25 листопада



"Локомотив" (Росія) - "Лаціо" (Італія) 0:3



Голи: Іммобіле, 56 (пен.), 63 (пен.), Педро, 87

25 листопада у У 5-му турі групового раунду Ліги Європи англійський "Вест Гем" переміг віденський "Рапід".