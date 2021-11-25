"Лаціо" познущався над "Локомотивом" у Москві та вийшов в наступний раунд ЛЄ
У 5-му турі групового етапу Ліги Європи римський "Лаціо" у Москві розгромив місцевий "Локомотив"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився розгромною перемогою "Лаціо". У Москві римляни забили "Локомотиву" три м'ячі та не пропустили жодного. Дубль оформив Чіро Іммобіле, а крапку в зустрічі на 87-й хвилині поставив Педро.
Після 5-го туру Ліги Європи "Лаціо" з 8 очками займає другу позицію у групі E. Лідером квартету з 11 пунктами є турецький "Галатасарай". Третім йде французький "Марсель" (4 бали).
"Локомотив" - четвертий з 2 очками.
Ліга Європи
5-й тур
25 листопада
"Локомотив" (Росія) - "Лаціо" (Італія) 0:3
Голи: Іммобіле, 56 (пен.), 63 (пен.), Педро, 87
- 25 листопада у У 5-му турі групового раунду Ліги Європи англійський "Вест Гем" переміг віденський "Рапід".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.91
Купівля 26.91Продаж 27.19
-
EUR
Купівля 30.07Продаж 30.51
- Актуальне
- Важливе